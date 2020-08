Calici di Stelle a Castellina in Chianti

La kermesse entra nel vivo da domenica 9 a martedì 11 agosto

Castellina in Chianti. Sapori del territorio, osservazione delle stelle e cinema all’aperto. Il programma di Calici di Stelle entra nel vivo con appuntamenti in programma da domenica 9 a martedì 11 agosto organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Stelle e sapori del territorio. Domenica 9 agosto, dalle ore 22 fino a mezzanotte, in Piazza del Comune, sarà possibile scoprire le stelle in compagnia dell’Unione Astrofili Senesi e vedere le immagini della cometa Neowise, passata recentemente vicino alla Terra. Lunedì 10 agosto via Ferruccio, nel cuore del centro storico di Castellina in Chianti, ospiterà la cena “Calici a tavola: incontro di vini e cibi del territorio”, preparata da nove locali del paese con piatti abbinati ai vini dei Viticoltori di Castellina in Chianti. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico di Castellina in Chianti, contattando i numeri 0577-741392 e 360-1094942 oppure l’indirizzo mail ufficioturistico@comune.castellina.si.it. Domenica 9 e lunedì 10 agosto, inoltre, è prevista l’apertura straordinaria dei negozi e del Museo Archeologico del Chianti Senese fino a mezzanotte.

Cinema all’aperto. Martedì 11 agosto la cinque giorni dedicata a Calici di Stelle si chiuderà con la proiezione sotto le stelle del film “Il pranzo di Babette”, tratto dall'omonimo racconto di Karen Blixen. Il cinema all’aperto torna anche giovedì 13 agosto con “Il grande salto”, diretto e interpretato da Giorgio Tirabassi. I due appuntamenti inizieranno alle ore 21 in Piazza del Comune.

Informazioni. Gli appuntamenti sono organizzati e promossi dal Centro commerciale naturale Castellina in Chianti e dall’associazione Viticoltori di Castellina in Chianti in collaborazione e con il patrocinio del Comune. Le serate cinematografiche sono organizzate insieme all’Associazione Circolo Italia. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Castellina in Chianti ai numeri 0577-741392 e 360-1094942 oppure all’indirizzo mail ufficioturistico@comune.castellina.si.it.