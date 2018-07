Barberino Designer Outlet: informazioni utili per non perdere i Saldi

Al via da sabato 7 luglio

In occasione dei primi due weekend di saldi, Barberino Designer Outlet ha previsto un’apertura speciale dalle 9 alle 21. Una navetta sarà a disposizione tutti i giorni con quattro corse da Firenze e, per la prima volta, una navetta speciale estiva effettuerà il servizio di collegamento da Bologna con due corse al giorno nel weekend. Da entrambe le città i bambini viaggiano gratis.

Una fashion experience imperdibile che sarà, oltretutto, impreziosita anche dalla possibilità di visitare nel Centro la mostra “Hip Hop History. Fotografie di Michael Lavine”, che ripercorre, attraverso i volti più significativi dei suoi protagonisti, la storia della cultura Hip Hop.

I McArthurGlen Designer Outlet italiani sono la destinazione preferita da tutti gli amanti dello shopping, con oltre 250 brand tra i più importanti marchi del lusso e della moda nazionale ed internazionale e sconti dal 30% al 70%. I cinque Centri italiani sono: Serravalle Designer Outlet, il più grande Centro d’Europa che si trova in una posizione strategica tra Liguria, Piemonte e Lombardia; Noventa di Piave, che grazie alla sua vicinanza a Venezia ha un potenziale turistico eccezionale; Barberino di Mugello, caratterizzato da un’architettura rinascimentale e situato nel cuore della campagna toscana, ad appena 30 minuti da Firenze; Castel Romano che rappresenta la meta preferita dai turisti che visitano la capitale e le sue attrazioni; La Reggia, nella regione Campania, situato strategicamente nei pressi di alcune note località come Napoli, Caserta e la Costiera Amalfitana.

I centri ospitano i più ricercati ed esclusivi marchi di lusso e offrono tutto l’anno ai clienti appassionati di moda un risparmio in un ambiente di shopping vivace e di alta qualità.

Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), la compagnia di retail property più grande del mondo.

Come parte del suo progetto di continua espansione, McArthurGlen ha in programma l’apertura di nuovi designer outlet a: Cannock (nelle vicinanze di Birmingham nel Regno Unito), Remscheid (vicino le città tedesche di Colonia e Düsseldorf), Malaga (nel sud della Spagna) e uno nei pressi di Parigi (Normandia). Per ulteriori informazioni, visitare www.mcarthurglengroup.com.