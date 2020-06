Avr sequestrata per mafia, i riflessi in Toscana

Draghi (Fdi): "Si occupa di manutenere la superstrada Fi-Pi-Li e a Firenze ha in appalto il Global service per la cura della segnaletica e del manto stradale di tutta la città. Fratelli d'Italia chiede all'assessore alla mobilità i provvedimenti che saranno presi". SPC: "Il sistema degli appalti in Italia è una vergogna, che garantisce cattivi servizi sulle spalle dei diritti e dei salari di chi lavora"

“È finita sotto sequestro per mafia e in amministrazione giudiziaria l’Avr, la holding che si occupa della raccolta rifiuti a Reggio Calabria e in altre sei regioni italiane, come di manutenzione e segnaletica su importanti arterie stradali e autostradali. In Toscana si occupa di manutenere la superstrada Fi-Pi-Li e a Firenze ha in appalto il Global service per la cura della segnaletica e del manto stradale di tutta la città; da poco si è aggiunto anche il ripristino della sicurezza stradale dopo gli incidenti". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi che prosegue: "Tutte cose che avrebbero dovuto essere competenza di S.a.S, la partecipata del Comune di Firenze, adesso protagonista dello scandalo. Infatti essa era nata per questo obiettivo, tuttavia l'amministrazione comunale in passato ha preferito affidarsi ad un global service inefficace e dispendioso. Mi domando adesso se il Comune, dopo le notizie di cronaca che vedono coinvolta la società Avr per innumerevoli rapporti con le cosche mafiose, a quanto si apprende dalle indagini, revocherà il costoso appalto per riportare il servizio all'interno della gestione diretta del Comune”.

“AVR S.p.A. - sottolineai n una nota di Sinistra progetto Comune - è il gestore del contratto di gestione e manutenzione stradale del Comune di Firenze.

AVR S.p.A. è finita sotto sequestro per mafia e in amministrazione giudiziaria, apprendiamo dalla stampa, in queste ore.

AVR viene contestata da tempo nella vicina città di Pisa, per lavoro sottopagato e non sicuro, anche grazie alle denunce della sinistra di opposizione di quel comune (Una Città in Comune-Rifondazione Comunista).

Il sistema degli appalti in Italia è una vergogna, che garantisce cattivi servizi sulle spalle dei diritti e dei salari di chi lavora. È una verità – sottolineano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune dmitrij Palagi e Antonella Bundu – che ricordiamo da anni anche a Firenze, con Firenze Riparte a Sinistra ieri e Sinistra Progetto Comune oggi.

Il modello stesso di global service è inaccettabile. Non si mettono le istituzioni in grado di controllare, altro che logica dei pieni poteri e di semplificazione delle norme, come chiede il Sindaco di Firenze.

Ci preoccupa leggere oggi dei collegamenti tra AVR, criminalità organizzata ed esponenti politici del Partito Democratico. Ancora di più acquista urgenza l'approvazione della nostra proposta di una commissione di inchiesta relativa alla diversa (ma grave) vicenda SAS.

L’economia italiana è da tempo intrecciata con quella illegale. È la natura del capitalismo per come si è sviluppato nel recente passato, sul nostro territorio. Facciamo un esempio familiare: quel Giuseppe Impastato a cui è stato dedicato il film I cento passi, già negli anni '70, e non da solo, denunciava la borghesia mafiosa che si è andata espandendo in tutto il Paese.

La magistratura dovrà proseguire il suo percorso. La politica però ha bisogno di segnare una forte e consapevole discontinuità rispetto al panorama che viene offerto da questa inchiesta AVR.

Magari – concludono i consiglieri Palagi e Bundu – verrà un giorno in cui chi si definisce progressista e attento ai diritti, alla legalità, sceglierà di prestare ascolto alla sinistra di opposizione? Perché su appalti, infiltrazioni e illiceità è da tempo che vengono avanzate denunce e proposte. A partire dalla reinternalizzazione dei diversi servizi”.