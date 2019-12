Arriva il Gospel: tradizionale nella stagione natalizia

Martedì 17 gennaio alle 21 concerto alla chiesa di San Francesco in piazza Savonarola. Il Toscana Gospel Festival al La Perla di Empoli e alla Chiesa di Sant’Andrea Corsini di Montevarchi

Martedì 17 dicembre alle 21 presso la chiesa di San Francesco in piazza Fra' Girolamo Savonarola, 2 il Quartiere 2 propone un concerto Gospel del Florence Gospel Choir School. Nehemiah H. Brown and the Rivers voices proporranno “Under the light of a star”, serata di Gospel and Christmas songs.

Tradizionale tappa del Toscana Gospel Festival a Empoli lunedì 16 dicembre al Cinema Teatro La Perla alle ore 21.15, in scena la corale del Virginia Gospel Ensemble. Il coro si è formato in seno alla Mount Lebanon Baptist Church che è considerata l’epicentro della confessione battista in Virginia e che esprime un elevato potenziale artistico con il proprio settore di educazione musicale basato a Norfolk e chiamato “The Mount”. Earl Bynum produttore, autore, insegnante torna in Italia con una formazione a sei elementi di coristi selezionati dalla corale The Mount Unity Choir, parte integrante della Mount Lebanon Baptist Church. La nuova formazione dei Virginia Gospel Ensemble da vita ad un perfetto mix di molteplici influenze di Gospel tradizionale, contemporaneo, ed arrangiamenti anche vicini al jazz, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria. Earl Bynum con i Mount Unity Choir, ora con i Virgina Gospel Ensemble, ha vinto l’importante riconoscimento come Best Church Choir al “Neighborhood Awards” 2013 e a gennaio 2014 ha vinto il grammy del gospel fregiandosi dello “Stellar Awards” come Best Contemporary Gospel Choir. Il concerto d Empoli è realizzato con il sostegno del Comune di Empoli della Regione Toscana e del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e con il contributo di Unicoop Firenze e Caffè River, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Altra tappa del Toscana Gospel Festival a Montevarchi martedì 17 dicembre nella Chiesa di Sant’Andrea Corsini alle ore 21,15 (ingresso libero)in scena la corale di Sonia Williams & the Voices. Sonya Williams, nativa di Pensacola, in Florida, cantautrice, cantante, insegnante vocale, è laureata alla Clark Atlanta University e ha conseguito una laurea in musica, Master of Education presso la Central Michigan University. Nel 2010, sotto la sua direzione, la Elizabeth Baptist Church è stata nominata Regional Mass Choir del concorso corale Verizon Wireless “How Sweet the Sound” ed è stata nominata ai Gospel Choice Awards di Atlanta nel 2010. Attualmente Sonya è consulente del Ministero della Musica della città di Atlanta. Per la prima volta in tour in Italia, in formazione a quartetto, presenterà un repertorio incentrato sul gospel tradizionale ma permeato di nuove sonorità e ritmiche tipiche del gospel contemporaneo in voga negli USA. Il concerto di Montevarchi è realizzato con il sostegno del Comune di Montevarchi, della Regione Toscana e del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e con il contributo di Unicoop Firenze e Caffè River. Info: Officine della Cultura - tel. +39 0575 27961 - info@toscanagospelfestival.net.