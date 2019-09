Amandatour non paga gli stipendi, lavoratori in sciopero

Fu acquisita nel febbraio scorso dal Gruppo Arkus Network, coinvolto nel fallimento di questa estate del Palermo Calcio. La Filcams Cgil Firenze: “Questi lavoratori e lavoratrici hanno diritto a conoscere il proprio futuro lavorativo e a ricevere gli arretrati di stipendio che spettano loro”

Firenze - Non riscuotono lo stipendio da mesi, sono in sciopero a oltranza da lunedì scorso e sono preoccupati per le incertezze sul proprio futuro e su quello dell’azienda: i lavoratori dell’agenzia di viaggi Amandatour (leader dell’incoming soprattutto con la Russia) situata in zona Novoli hanno fatto un presidio stamani in via della Villa Demidoff a Firenze, proprio davanti alla sede dell'agenzia (che conta 20 addetti), insieme alla Filcams Cgil.

L’agitazione in questione è nazionale e interessa oltre 60 lavoratori tra Firenze, Milano, Venezia, Roma: Amandatour, acquisita nel febbraio scorso dal Gruppo Arkus Network, coinvolto nel fallimento di questa estate del Palermo Calcio, risente - come altre controllate - delle sofferenze del Gruppo. La Filcams Cgil Firenze sulla vertenza ha chiesto l’apertura dell’Unità di Crisi presso la Città Metropolitana di Firenze. “I lavoratori resteranno in sciopero finché non avranno risposte dal Gruppo Arkus; auspichiamo che l’incontro all’Unità di Crisi avvenga il prima possibile questi lavoratori e lavoratrici hanno diritto a conoscere il proprio futuro lavorativo e a ricevere gli arretrati di stipendio (2 mesi più quattordicesima, in attesa della mensilità di settembre) che spettano loro”, dice Rosa Anna Lombardo di Filcams Cgil.