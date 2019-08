Ad Acquaviva arriva il 23° Live Rock Festival

Dal 28 agosto all’1 settembre 2019 ad Acquaviva (Siena) ai giardini Ex Fierale

Cantautrici da Mercury Prize, fenomeni rap italiani, formazioni di culto dagli USA e dj da milioni di copie vendute, per 15 concerti e più di venti ore di musica dal vivo in cinque serate a ingresso libero, nel cuore della Toscana. Appuntamento sui colli senesi dal 28 agosto all’1 settembre con il 23° Live Rock Festival ai Giardini Ex Fierale di Acquaviva (SI). La manifestazione, ideata e organizzata dai 200 volontari del Collettivo Piranha, anche quest’anno fonde ricerca musicale, tutela dell’ambiente e impegno sociale, con una programmazione internazionale e anteprime mondiali per una cinque giorni sostenibile e interamente plastic free. Inizio concerti alle ore 21.30 (www.liverockfestival.it).

Ecco la lineup completa: !!! (Chk Chk Chk) in data unica italiana, Anna Calvi, Leeroy Thornhill ex The Prodigy djset, Algiers unica data toscana, Nu Guinea, Rancore, La Rappresentante di Lista, Dimartino, Cacao Mental, IO e la TIGRE, Komfortrauschen per la prima volta in Italia, Dudes, Telestar, Makai e Zabelov Group per la prima volta in Italia.

Da sempre cifra caratteristica di Live Rock Festival, il cartellone eclettico e trasversale è capace di spaziare dal rap all’indie, dall’elettronica al rock, intercettando artisti da tutto il mondo e le novità più promettenti dalla penisola, per unire pubblici differenti sotto il comune denominatore della musica. Dal prodigio Anna Calvi, cantautrice britannica che vanta collaborazioni con David Byrne ed è attualmente candidata ai Mercury Prize 2019 con Hunter, piccolo capolavoro tra chitarre sensuali e sospiri taglienti (31 agosto) al furore punk elettronico dei !!! (Chk Chk Chk) che presenteranno in anteprima mondiale Wallop, il nuovo album in uscita sull’iconica Warp Records, proprio nella data del concerto di Acquaviva, l’unico live in tutta Italia (30 agosto). Grande attesa anche per il djset di Leeroy Thornill, fondatore dei The Prodigy, fenomeno rave anni ’90 da venticinque milioni di dischi venduti in tutto il pianeta (31 agosto); il postpunk iconoclasta degli Algiers da Atlanta, reduci dal successo di The Underside of Power, ultima fatica discografica che fonde denuncia sociale con echi gospel e soul (30 agosto); il “rap ermetico” di Rancore, accreditato tra i migliori fenomeni dell’hip hop made in Italy e che lo scorso febbraio ha calcato il palco di Sanremo accanto a Daniele Silvestri (28 agosto).

Tra gli artisti italiani, ma con vocazione decisamente internazionale, da segnalare il live dei Nu Guinea, duo capace di esportare il groove partenopeo nei club di mezzo mondo, tra Boiler Room e festival come il Dekmantel, che al Live Rock si esibirà con un organico composto da 10 elementi (29 agosto). E ancora, due dei più interessanti progetti dell’ondata indie nostrana: La Rappresentante di Lista, tra queer pop e live teatrali (1 settembre) e Dimartino, cantautore e scrittore siciliano che vanta collaborazioni con Brunori e già autore per Malika Ayane e Arisa (29 agosto). Dall’Emilia-Romagna, arriva Il “grrr power” di IO e la TIGRE, powerduo tutto al femminile (31 agosto), mentre da Milano, la psichedelia elettronica cumbiera al sapore di Ayahuasca di Cacao Mental (1 settembre).

Nomi affermati, ma anche novità assolute: sul palco di Acquaviva debutteranno in prima nazionale il trio berlinese Komfortrauschen, che propone una miscela power techno suonata dal vivo con basso e chitarra (28 agosto) e il duo ceco-bielorusso Zabelov Group con un jazz d’avanguardia tra improvvisazioni e futurismo (1 settembre). Completano un cartellone già ricchissimo, tre formazioni italiane: i Telestar, band fiorentina dal pop energico (29 agosto); i Dudes, quartetto alternative rock senese (28 agosto); il progetto Makai di Dario Tatoli, tra elettronica nordeuropea e cantautorato mediterraneo (30 agosto).

Non solo concerti, ma anche impegno civile e sostenibilità. La manifestazione, che da oltre 5 anni è interamente plastic free, grazie agli ecobicchieri riutilizzabili e personalizzati, registra percentuali record nella raccolta differenziata dei rifiuti (in media sempre sopra al 95%) e i giardini sono muniti di apposite fontanelle per la distribuzione gratuita di acqua pubblica. Live Rock Festival, inoltre, collabora con Amnesty International e Intersos. Ricca anche la proposta enogastronomica, con menù a chilometro zero proposti dagli chef locali. E per chi vuole fare un’esperienza a 360°, il Live Rock Festival è convenzionato con strutture ricettive del territorio senese, tra Valdichiana e Val d’Orcia, per assicurare ai visitatori la scoperta delle Toscana più autentica.

Mercoledì 28 AGOSTO – ore 21.30

Rancore (I)

Dudes (I)

Komfortrauschen (D) – PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Giovedì 29 AGOSTO – ore 21.30

Nu Guinea presenta “Nuova Napoli” live with full band (I)

Dimartino (I)

Telestar (I)

Venerdì 30 AGOSTO – ore 21.30

!!! (Chk Chk Chk) (US) – UNICA DATA ITALIANA

Algiers (US) – UNICA DATA TOSCANA

Makai (I)

Sabato 31 AGOSTO – ore 21.30

Anna Calvi (UK)

Leeroy Thotnhill x The Prodigy djset (UK)

Io e la Tigre (I)

Domenica 1 SETTEMBRE – ore 21.30

La Rappresentante di Lista (I)

Zabelov Group (CZ) – PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Cacao Mental (I)