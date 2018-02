Zuiki riapre al pubblico in Val di Chiana

Al l’Outlet Valdichiana, da sabato 24 febbraio 350 mq. di store

Più grande e completamente rinnovato: lo store ZUIKI presso l’Outlet Valdichiana è pronto a riaprire le porte al pubblico sabato 24 febbraio.

Il punto vendita, che ha raggiunto una superficie di 350 mq, segue il nuovo layout ZUIKI, che rispecchia in toto lo stile del marchio ed in modo glamour e sofisticato si fa portavoce del suo mood giovane e pop, attraverso spazi comodi, accoglienti e luminosi, per consentire una maggiore libertà di movimento, un maggiore assortimento nell’esposizione ed una migliore e più funzionale selezione dei capi.

È quindi la volta della provincia di Arezzo, che tra le sue suggestive valli accoglie uno dei tantissimi store ZUIKI in Italia. Sono quasi 150 infatti i punti vendita, tra diretti, franchising e outlet.

Ma il forte piano di espansione di ZUIKI non si ferma. A brevissimo infatti ci sarà anche il lancio del progetto “Travel Retail”, con l’apertura di nuovi stores in alcune stazioni italiane e il coronamento di un piano di sviluppo biennale che entro il 2018 vedrà un totale di 35 nuovi punti vendita e la riqualificazione di altri 60 store.

Presente in negozio la collezione P/E 2018 Donna, con look sempre freschi ed attuali, che mixano colori tenui e vitaminici, stili diversi e stampe floreali e geometriche, perfetti per ogni occasione.