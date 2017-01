Zarate: nuova sfida al Watford Football Club

L'attaccante era alla Fiorentina dal gennaio 2016

La Fiorentina ha ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore (classe 1987) al Watford Football Club. Mauro Matias Zarate ha annunciato a watfordfc.com il suo trasferimento dalla Serie A. L'argentino ha parlato del suo desiderio di aiutare gli Hornets a migliorare la loro posizione in classifica in Premier League, giocando con la squadra di Walter Mazzarri.

Il trequartista si unisce al Watford con un contratto di due anni e mezzo, ceduto dalla Fiorentina, dove ha segnato 7 gol in 8 partenze in Serie A. Il 29enne torna alla Premier League dove aveva già giocato con il West Ham, e il Birmingham City. Dopo aver iniziato in Argentina con il Vélez Sarsfield, Zárate ha trascorso un breve periodo in Qatar nel Al-Sadd prima di effettuare uno prestito a Birmingham nel 2008, trovando la rete quattro volte in 14 partite con i Blues. Ha militato per cinque anni nella Lazio giocando un ruolo chiave, nel 2009, nella vittoria finale della Coppa Italia sulla Sampdoria, segnando a quattro minuti dalla fine il pareggio per 1-1 prima del vantaggio ai supplementari. Dopo un anno passato in prestito all'Inter, e un ritorno al primo club Vélez Sarsfield nel corso della stagione 2013/14, Zarate si è unito il West Ham nel 2014 e ha giocato 29 volte per gli Hammers, segnando sette gol. Indosserà il numero 20 nel Watford.