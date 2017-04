YouTubers: Fraffrog e Richard Htt allo Ied Firenze

Oltre 300 partecipanti all’Open Day in via Bufalini, 18enni da tutta Italia in cerca di una professione creativa

Firenze, 18 marzo 2017 – “Una delle qualità più utili per sfondare sul web è l’intraprendenza. Sperimentare è la parola chiave, senza aver paura di fallire”. Parola di Francesca Presentini e Riccardo Accattatis, in arte Fraffrog e Richard Htt, star di YouTube con oltre 350mila followers e autori da anni di video con centinaia di migliaia di visualizzazioni, intervenuti oggi all’Open Day dell’Istituto Europeo di Design di Firenze, in via Bufalini 6r. I due youtuber sono stati protagonisti di una speciale lezione su come sfruttare il web per autopromuovere la propria creatività.

“Il primo consiglio che mi sento di dare – ha detto Francesca Presentini, 23 anni originaria di Cortona, in provincia di Arezzo – è di sfruttare tutte le potenzialità della Rete. Cinque anni fa il sogno era finire in tv, oggi le aziende cercano talenti sul web”. “Le opportunità di Internet – ha aggiunto Riccardo Accattatis – sono infinite, non puoi mai sapere dove ti porterà. Ma ti consente di raggiungere direttamente il pubblico che vuoi catturare”.

Oltre 300 i partecipanti dell’Open Day dello Ied, per lo più ragazzi tra 18 e 19 anni in cerca di una professione nel mondo della creatività, provenienti dalla Toscana, ma anche da Marche, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Calabria. E tanti genitori, preoccupati per il futuro dei figli. “Tra coloro che hanno sostenuto i colloqui di orientamento – dichiara Alessandro Colombo, Direttore della sede fiorentina dello Ied – i maggiori dubbi riguardano la possibilità reale di avere uno sbocco professionale. Molti sono interessati al rapporto con le aziende”. I colloqui motivazionali – per capire i reali interessi dei ragazzi - e i workshop creativi andranno avanti fino a questa sera.