Workshop di scrittura creativa con Lorenzo Baglioni e Angelo Savelli

Venerdì 24 e 31 marzo e venerdì 7 aprile dalle ore 16 alle ore 18, rivolto a giovani appassionati di parole e musica.

In occasione delle recite de “I racconti del bar sport”, spettacolo che rientra nel cartellone de “Il Teatro?#bellastoria!”, progetto della Fondazione CR Firenze dedicato ai giovani tra i 16 e i 21 anni, Lorenzo Baglioni, attore, musicista, web-performer, e Angelo Savelli, autore, adattatore e regista della compagnia Pupi e Fresedde terranno al Teatro di Rifredi, venerdì 24 e 31 marzo e venerdì 7 aprile, dalle ore 16 alle ore 18, un workshop di scrittura creativa dal titolo SCRIVI CON ME. L’iscrizione al workshop, inserito nel programma di attività collaterali al progetto “Il Teatro?#bellastoria!”, è gratuita ed è consigliata la presenza ai tre appuntamenti previsti previa prenotazione.

Prendendo a pretesto i celebri e divertentissimi racconti del "Bar Sport" di Stefano Benni, ai ragazzi partecipanti ai laboratori verrà richiesto di elaborare dei brevi testi narrativi o teatrali che sviluppino, secondo la loro esperienza diretta, situazioni e personaggi inerenti agli ambienti di ritrovo da loro frequentati. In questa operazione creativa, oltre ai modelli proposti nello spettacolo di Benni, i ragazzi potranno contare sulla supervisione di Angelo Savelli e soprattutto sulla complicità e gli stimoli del poliedrico Lorenzo Baglioni, il quale farà in seguito una lettura teatral-musicale dei migliori brani prodotti.



Per partecipare a SCRIVI CON ME occorre prenotarsi:

per mail staff@toscanateatro.it o al numero 055.4220361.