Woman Power. Maria Lessnig a Palazzo Pitti

La prima mostra personale della pittrice austriaca tra le più importanti della seconda metà del XX secolo

In collaborazione con The Albertina Museum di Vienna sono esposte venticinque opere nell’Andito degli Angiolini di Palazzo Pitti, Gallerie degli Uffizi, dal 25 marzo al 25 giugno 2017, di Maria Lassnig considerata una delle maggiori artiste di cultura austriaca.

La mostra evidenzia il percorso artistico durante un lungo periodo che va dagli anni sessanta fino alla sua scomparsa nel 2014 durante i quali Maria Lassnig è evoluta stilisticamente pur mantenendo fede al tema principale di tutta la sua ricerca, cioè la sua persona ovvero, precisamente il suo corpo. Per questo le veniva attribuito il ruolo di pioniera del movimento femminista nelle arti visive, riconosciuto a livello internazionale con l'assegnazione del Leone d'oro alla carriera dalla Biennale di Venezia nel 2013. Lontano dal narcisismo, il suo corpo era un territorio per comprendere sensazioni da rappresentare. Indagine su se stessa che diventa con i media utilizzati un linguaggio unico e particolare nel campo artistico nazionale e internazionale.

Wolfang Drechsler, curatore della mostra dice: "La sua arte è autoriferita, egocentrica, con opere costituite in stragrande maggioranza da autoritratti, spesso anche quando portano titoli diversi. Si tratta tuttavia di autoritratti in cui la fisionomia svolge un ruolo marginale. In queste opere il mondo esterno, visibile, funge per lo più da mero involucro per il mondo delle sensazioni interiori, e lo stesso vale anche per le opere, decisamente realistiche, degli anni newyorkesi”.

Nella mostra a Palazzo Pitti troviamo anche il dipinto che la consacra eroina dell’emancipazione femminile in un settore come quello artistico dominato dagli uomini. Si intitola Woman Power come la mostra che gli è stata dedicata a Firenze.

A tale proposito Eike D. Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi afferma: “Più che suggestivi, o allusivi di fermo immagine cinematografici, dipinti quali A letto con una tigre o Woman Power diventano equivalenti contemporanei del Laocoonte, in cui il momento culmine, così cruciale per la teoria della storia dell’arte occidentale, è impiegato per rendere la drammaticità del conflitto di genere. Per questo motivo è più che calzante aprire la serie delle mostre annuali degli Uffizi dedicate alle artiste donne – in cui una esponente del passato è appaiata ad una del presente – con Maria Lassnig, ponendola fianco a fianco (sebbene in spazi distinti) con la monaca del Rinascimento, Plautilla Nelli”.

Maria Lassnig

Woman Power

Andito degli Angiolini, Palazzo Pitti, Gallerie degli Uffizi

25 marzo - 25 giugno 2017

www.gallerieuffizimostre.it