Wine and Siena conferma il suo successo nella seconda giornata

Oltre 2.000 ingressi nella prima giornata

Oltre 2000 ingressi nella prima giornata e tanta affluenza anche nella seconda giornata di Wine e Siena. Successo dunque per la seconda edizione della manifestazione firmata dagli ideatori del Merano Wine Festival in collaborazione con le istituzioni senesi, con oltre 200 produttori selezionati e circa 600 etichette in degustazione.

La manifestazione si è snodata in prestigiose location medioevali dalla sede storica della Banca Monte dei Paschi Siena, a Rocca Salimbeni, all’Università di Siena, dal Grand Hotel Continental al Comune di Siena fino a Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Protagonista anche l’asta di beneficienza con vini donati dalle aziende partecipanti per raccogliere fondi a favore delle zone terremotate. Concluse anche le masterclass con la degustazione di una vera e propria chicca: un Carmignano del 1931 della tenuta Capezzana.

L’edizione 2017 di Wine&Siena ha dedicato una giornata di approfondimenti in collaborazione con l’Università degli studi di Siena su un tema sempre più rilevante anche per il comparto vitivinicolo. Fra le i dati e le informazioni presentate, ci sono le proiezioni sul valore del mercato del vino sostenibile per i prossimi anni. Maria Pia Maraghini, professoressa associata di Economia aziendale presso il Dipartimento Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena ha elaborato i dati partendo dalle ultime rilevazioni disponibili. “Oggi il fatturato delle aziende italiane che producono vino sostenibile - spiega la studiosa - vale oltre 3 miliardi di euro, pari a circa un terzo del valore della produzione vitivinicola nazionale (valutato da Coldiretti di poco inferiore ai 10 miliardi di euro nel 2015). Pur usando stime prudenziali, è possibile prevedere che il Pil del vino italiano continuerà a crescere nei prossimi anni più velocemente del Pil dell’agroalimentare che pure è la locomotiva, in termini percentuali di incremento, del Pil nazionale”. “In questo contesto – dice ancora la professoressa Maraghini - il vino sostenibile crescerà ancora di più, con valori doppi rispetto alle aziende vitivinicole tradizionali. Abbiamo stimato che nel 2020, il Pil del vino italiano varrà complessivamente circa 12,1 miliardi di euro con un incremento complessivo rispetto ad oggi di circa il 15%. Il Pil del vino sostenibile, invece, toccherà i 4 miliardi di euro con un incremento percentuale intorno al 30%. Sono valori prudenziali perché si stima che il tasso medio di crescita del fatturato delle imprese del mondo del vino italiano possa oscillare fra il +3% ed il +5% all’anno. Mentre la crescita per le aziende coinvolte direttamente in specifiche reti orientate allo sviluppo sostenibile possa arrivare a valori fra +7% ed +10% annui”.

L’evento è ideato da Gourmet’s International, il sistema di selezione e valorizzazione di eccellenze che sta dietro al successo internazionale di manifestazioni quali il Merano WineFestival, e Confcommercio Siena. Insieme hanno attivato importanti collaborazioni. Sono organizzatori, oltre Confcommercio Siena, il Comune di Siena e laCamera di Commercio di Siena. Wine&Siena ha il fondamentale sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università di Siena, Grand Hotel Continental - Starhotels Collezione,che hanno concesso spazi prestigiosi per la manifestazione, e di Enoteca Italiana che ha curato le master class. La manifestazione ha anche il patrocinio della Regione Toscana. Sabato 21 gennaio e domenica 22, nei giorni della manifestazione, ci sono stati anche i ragazzidell’Istituto Professionale Alberghiero Artusi di Chianciano Terme a supporto delle degustazioni e del servizio in un periodo che per loro sarà valido come stage. E’ main sponsor della manifestazione Conad del Tirreno, è sponsor l’Autosalone Montecarlo Subaru Siena, si ringrazia il Panificio il Magnifico di Lorenzo Rossi.