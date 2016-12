While They Watched al 57° Festival dei Popoli di Firenze

Il film in contemporanea con la presentazione attraverso la distribuzione su numerose piattaforme di streaming digitale. Presentazione della campagna IO FACCIO FILM al pubblico e agli addetti ai lavori

While They Watched (Mentre loro stavano a guardare) sarà presentato in anteprima italiana lunedì 28 novembre, alle ore 19.00 presso lo Spazio Alfieri, all’interno per programma Evento speciali del 57° Festival dei Popoli, festival internazionale del film documentario, che si terrà a Firenze dal 25 novembre al 2 dicembre 2016. Il documentario di Jake J. Smith, While They Watched è un potente e originalissimo film sulla Corea del Nord, ambientato in un futuro distopico all’indomani di un evento storico: il crollo del regime. Costruito attraverso vere testimonianze di ex agenti della propaganda, soldati dei gulag coreani, professori di storia, esuli, diplomatici e attivisti, While They Watched ci mostra un futuro sperato ma con cui è difficile fare i conti. Sebbene inserite in un contesto immaginario al termine della dittatura della famiglia Kim, le reali testimonianze usano il tempo passato. Questo dà alle interviste la capacità di regalare agli intervistati la distanza e la chiarezza necessarie a ricostruire in maniera efficace responsabilità locali e internazionali del disastro in corso, ma anche ciò che alcune nazioni, istituzioni e privati hanno tentato di fare per cambiare il destino del paese.

“La scelta di ambientare il film in un futuro immaginario – dice il regista Jake J. Smith – nasce dalla volontà di sfidare gli spettatori a chiedersi cosa potrebbero fare nell’immediato per affrontare la catastrofe umanitaria in corso, e magari agire per costruire il futuro immaginato nel film.”

Con questo espediente, While They Watched imbastisce una narrazione “sul senno di poi”, riuscendo a denunciare senza arroganza o forzature i crimini di stato del presente e l’amoralità dell’inazione, all’interno ma anche all’esterno della Corea del Nord. Per questo motivo sul sito ufficiale del film è possibile trovare informazioni su associazioni umanitarie, attività in corso e raccolte fondi volte ad alleviare la sofferenza della popolazione nordcoreana. L’anteprima italiana al Festival dei Popoli del pluripremiato documentario While They Watched è organizzata in collaborazione con The Tide Experiment che permetterà al film una distribuzione contemporanea in streaming digitale e in diversi paesi europei. In Italia While They Watched sarà fruibile a patire dal 28 novembre su iTunes, Google Play e Microsoft Movies & Tv, in versione originale con sottotitoli italiani. Dal 2012, grazie al sostegno di società europee leader nel settore come Under the Milky Way, The Festival Agency e The Film Agency, The Tide Experiment propone il servizio “Festival-To-Date Stream”, ovvero un circuito virtuoso di distribuzione internazionale, che in contemporanea alle anteprime in sala in importanti Festival cinematografici, propone i suoi titoli in più di 15 nazioni europee, grazie alla collaborazione con 20 piattaforme VOD (video on demand). In questo modo i film coinvolti posso ottenere una distribuzione multi territoriale e immediata.

Dopo la 73/ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e la promozione in diverse manifestazioni italiane IO FACCIO FILM, l’iniziativa promossa dalle Associazioni dell’industria audiovisiva a tutela del patrimonio creativo italiano, arriva a Firenze nell’ambito della 57/ma edizione del Festival dei Popoli. L’appuntamento è per lunedì 28 novembre alle ore 15:00 presso la sala MyMovies al Cinema La Compagnia di Via Cavour. Oltre alla presentazione del progetto IO FACCIO FILM il pubblico potrà confrontarsi direttamente con alcuni rappresentanti delle professionalità “nascoste” della produzione cinematografica. Interverranno Chiara Fortuna (Direzione Generale Cinema MiBACT), Federico Bagnoli Rossi (Segretario Generale FAPAV) e porteranno la loro esperienza Leonardo Massimo Brogelli (Avvocato e collaboratore Sen. Rosa Maria Di Giorgi), Arianna Chiappara (parruccaia), Simone Giorgi (Product Manager Universal Pictures H.E. Italia), Gianluca Guzzo (fondatore MyMovies), Angelo Poggi (co-fondatore Makinarium), Marco Spagnoli (giornalista e critico cinematografico) e Giorgio Greppi (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Modera Bruno Zambardino (Docente di Economia e organizzazione del cinema e della televisione presso l’Università Sapienza di Roma). Il progetto IO FACCIO FILM, è una straordinaria campagna nata per sostenere e valorizzare le professionalità del cinema italiano e gli appassionati della settima arte. Con oltre 170.000 professionisti impiegati, infatti, l’industria audiovisiva italiana ha un valore di circa 14 miliardi di euro e costituisce un’importante risorsa culturale, economica e occupazionale per il nostro Paese. Una preziosa risorsa che va sostenuta, tutelata e rispettata. Per questo IO FACCIO FILM chiama in campo e si propone di coinvolgere non solo l’industria cinematografica, le istituzioni e gli addetti ai lavori ma anche il pubblico. Grazie alla Web App #IoFaccioFilm è possibile caricare la propria foto che verrà incorniciata all’interno di una cornice brandizzata #IoFaccioFilm. Condividendo l’immagine su Facebook attraverso l’app, si può partecipare all’Instant Win che mette in palio buoni cinema e buoni Chili. Chi non vincerà subito, parteciperà comunque all’estrazione del premio finale che permetterà di vivere in prima persona l’edizione 2017 di Lucca Comics & Games grazie all’ingresso alla manifestazione per tutta la durata del festival e alla possibilità di soggiornare gratuitamente per 4 notti in albergo.