A Firenze la presentazione del libro di Pagliai e Tontini

Domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 17, a Firenze, Carlo Pagliai e Gabriele Tontini presentano il loro libro “Web marketing per le professioni dell’edilizia”, edito da Dario Flaccovio, alla Libreria Universitaria (via delle Pandette, 14). Con agli autori interviene Massimo Ciotta, CR specialist presso So Make.

Si tratta di un manuale per architetti e ingegneri che intendano intercettare e acquisire online nuovi committenti differenziando la propria offerta sul mercato e comunicando con la committenza in forma credibile e autorevole.

Carlo Pagliai è nato a Empoli e lavora a Firenze; è ingegnere e urbanista, libero professionista nel campo della consulenza tecnica del settore edile, nonché appassionato di nuove tecnologie informatiche e di comunicazione.Gabriele Tontini, romano, è un architetto iscritto all’albo di Roma. Si occupa di web dal 2008 ed è il fondatore di ArchitettiFreelance.it, il principale blog di marketing per architetti in Italia.