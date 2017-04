Voucher formativi per manager d'azienda: avviso pubblico

Percorsi formativi tesi al rafforzamento e all'aggiornamento delle competenze dei manager d'azienda

Approvato dalla Giunta regionale l'avviso pubblico per la presentazione di domande per voucher individuali destinati ai manager d'azienda che svolgono funzioni apicali, in servizio presso unità produttive esistenti in Toscana. L'intervento regionale è volto a finanziare voucher per la partecipazione a percorsi formativi tesi al rafforzamento e all'aggiornamento delle competenze dei manager d'azienda, contribuendo a rendere effettivo il diritto di ogni lavoratore a sviluppare ed aggiornare le proprie competenze ed abilità professionali lungo tutto l'arco della vita. Il progetto rientra nell'ambito di Giovanisì finalizzato all'autonomia dei giovani.

I percorsi devono essere rispondenti alle esigenze di sviluppo professionale del manager d'azienda, connessi alla sua occupazione e/o finalizzati al miglioramento della professionalità posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali.

Si intende favorire in attuazione della strategia regionale su Industria 4.0, l'accesso a percorsi formativi diretti al rafforzamento delle competenze necessarie per compiere scelte di innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale e dei modelli di business che consentano di cogliere le opportunità di crescita offerte alle imprese dal nuovo paradigma Industria 4.0, come ad esempio corsi che forniscano una visione ampia e strategica del ruolo delle tecnologie digitali nelle imprese, corsi che forniscano una panoramica sulle principali tecnologie digitali e relative soluzioni applicative, corsi che consentano la definizione di strategie l'avvio di un processo di digitalizzazione dell'impresa.

Sono ammissibili a finanziamento percorsi formativi volti all'aggiornamento, alla qualificazione e alla riqualificazione anche attraverso master universitari.

I voucher formativi individuali, secondo quanto previsto dall'atto di Giunta, possono essere spesi presso le agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana, università e scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del Miur. Oppure, in caso di percorsi realizzati fuori Toscana, presso agenzie formative accreditate dalla Regione di competenza.

Le domande per accedere ai voucher formativi possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse pari a 500 mila euro, dal giorno successivo la data di pubblicazione sul Burt del presente avviso, con scadenza trimestrale, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza, a decorrere dal 30 giugno 2017.

Informazioni specifiche possono essere richieste al settore Pogrammazione in materia di formazione continua, territoriale ed a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno, tramite il seguente indirizzo e-mail: formazionecontinua@regione.toscana.it. Informazioni possono infine essere richieste all'ufficio Giovanisì, numero verde 800 098 719, e-mail: info@giovanisi.it.