Volta Pagina! Lettura integrale partecipata di Le Cosmicomiche di Italo Calvino

Leggere un libro per intero non si fa solamente per chi ascolta naturalmente, si fa per noi stessi, per chi ci ascolta e per il bene del libro tutto nello stesso momento.

Dopo il grande successo di "Volta Pagina: lettura partecipata di Marcovaldo", L'Associazione MalD'Estro propone un nuovo appuntamento con il medesimo spirito di condivisione e risveglio culturale partecipazione.

L’appuntamento prevede la lettura integrale del libro “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino.

L'evento sarà accompagnato anche da un aperitivo, una grigliata e un concerto nella splendida cornice del giardino della Casa del Popolo di Settignano.

Le Cosmicomiche, accanto alla fantascienza umoristica, trattano dell’uomo in una prospettiva più ampia. L’alieno Qfwfq, protagonista del romanzo, è onnipresente nello spazio-tempo e ci parla di rapporti umani, incomunicabilità, conflittualità e speranza attraverso la storia delle galassie e dei pianeti. Tematiche per noi fondamenti e che si sposano perfettamente con il concept dell’iniziativa.

Venti giovani attori si alterneranno nelle diverse storie e metteranno le loro voci a servizio di questo classico della letteratura. Ma - trattandosi di una lettura partecipata - anche il pubblico se vorrà intervenire, potrà prendere posto al leggio e contribuire alla maratona. Voci e timbri differenti formeranno una trama di interpretazioni del testo del tutto personale.

Aprirà la lettura la Presidente della Casa del Popolo di Settignano, per sancire la volontà di collaborazione con tutte le associazioni del territorio. Da anni infatti è impegno preciso dell'Associazione MalD'Estro quello di sviluppare e portare avanti una rete di associazioni culturali che possano, insieme, far fronte alle difficoltà di veicolazione del messaggio culturale.

L'evento avrà un accompagnamento musicale curato dal gruppo “Liete Dissonanze” un endemble musicale un po' speciale, nato nel 2001 da un’attività di musicoterapia all'interno di un servizio della ASL 10.Impegnato inizialmente in attività terapeutico-riabilitative, il gruppo svolge adesso attività di animazione musicale per il sociale.

Si potrà far merenda con i bambini o fermarvi all'aperitivo in giardino e partecipare alla grigliata conclusiva ascoltando la musica dal vivo eseguita da Le Liete Dissonanze: musica originale che da' voce a sentimenti e persone che normalmente non trovano via d'espressione pur avendo cose bellissime e profonde da dire e soprattutto suonare.



Leggeranno: Marco Bartolini, Camilla Bonacchi, Marco Cappuccini, Chiara Ciofini, Letizia Cirri, Matìas Endrek, Mattia Fornabaio, Nicola Fornaciari, Francesca Malfi, Lorenzo De Laugier, Francesca Leoni, Serena Politi, Duccio Raffaelli, Valentino Receputi, Aulo Sarti, Sara Santarnecchi, Leonardo Venturi, Simona Venturi, Elisa Zuri.



L'iniziativa avrà luogo Sabato 10 giugno presso la Casa del Popolo di Settignano, via di San Romano 1, dalle 17 alle 23.30. Il concerto de Le Liete Dissonanze è previsto dalle 21.30.

Durante il pomeriggio merenda e pop corn per bambini, a seguire aperitivo e grigliata.



Ingresso libero

Per la cena è consigliata la prenotazione, costo 8€.

Per info contattare: associazione.maldestro@gmail.com +39 333 739 5259