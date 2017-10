Visite senologiche gratuite sul treno, FrecciaClub e Help Center

Iniziativa di Trenitalia e IncontraDonna Onlus con il patrocinio del ministero della Salute

Dal 3 al 27 ottobre, nel mese dedicato alla prevenzione delle malattie che colpiscono le donne, il Gruppo FS Italiane - mette a disposizione i propri treni – per sostenere la campagna di sensibilizzazione Frecciarosa 2017, promossa con l’Associazione IncontraDonna Onlus e il patrocinio del ministero della Salute. L’iniziativa, che vede il sostegno di Farmindustria e che vuole promuovere la cultura di corretti stili di vita per combattere il tumore al seno e il virus del papilloma, partendo dalla giusta prevenzione anche attraverso l’assistenza a bordo treno e la corretta informazione rivolta alle viaggiatrici.

La campagna Frecciarosa 2017 è stata presentata oggi presso l’auditorium del ministero della Salute alla presenza del ministro Beatrice Lorenzin, della presidente di IncontraDonna Onlus, Adriana Bonifacino, del direttore U.O.C. Oncologia medica Sant’Andrea La Sapienza Paolo Marchetti, della responsabile commerciale e contratto di servizio universale di Trenitalia Sabrina De Filippis, del direttore generale di Farmindustria, Enrica Giorgetti. Testimonial dell’evento Samanta Togni. Moderatrice dell’iniziativa Daniela Vergara.

Da martedì 3 a venerdì 20 ottobre, a bordo di alcune Frecce saranno inoltre presenti medici specializzati a disposizione delle viaggiatrici per consulenze, visite gratuite al seno e consigli sulla prevenzione. L’iniziativa sarà estesa nei FrecciaClub di Roma Termini e Milano Centrale presso il desk Frecciarosa presenziato dal personale IncontroDonna Onlus che distribuirà il “Vademecum della Salute” con l’ulteriore possibilità di visite senologiche in un’ area dedicata.

Inoltre, negli Help Center, di Santa Maria Novella, (24 di ottobre) di Roma Termini (26 ottobre) e Napoli Centrale (27 ottobre) sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite e richiedere consulenze. Frecciarosa si allarga così anche alle donne che si rivolgono agli Help Center con un’iniziativa sperimentale che vedrà impegnati i medici volontari di IncontraDonna. Le utenti saranno sensibilizzate al tema della prevenzione e accompagnate dagli operatori in un passaggio – la visita- che spesso rappresenta il superamento di solide barriere di paura, sfiducia, rinuncia a prendersi cura di sé.

Da aprile scorso, Incontra Donna ha già avviato presso il Polo Sociale Roma Termini, in collaborazione con la cooperativa sociale Europe Consulting Onlus che lo gestisce, il progetto Dottor Binario.

“Trenitalia, come tutto il Gruppo FS, è da tempo impegnato nel proprio percorso di responsabilità sociale d’impresa ed è proprio in quest’ambito che si inserisce l’iniziativa Frecciarosa 2017, un appuntamento annuale che le nostre clienti hanno dimostrato di apprezzare, fino a diventare un progetto sempre più atteso”, ha detto Sabrina De Filippis, responsabile commerciale e contratto di servizio universale di Trenitalia. “Grazie a questa iniziativa abbiamo tanti medici specialisti e persone qualificate a disposizione delle clienti che vogliono chiedere consigli e utili informazioni.

A bordo di alcuni nostri treni saranno presenti volontari che possono raccontare e condividere le loro esperienze sulla malattia e sull’importanza della prevenzione. Negli anni Frecciarosaha dato la possibilità di coinvolgere molte persone, con risultati importanti per quello che riguarda proprio la prevenzione e, in molti casi, la cura del tumore”, ha concluso Sabrina De Filippis

“Frecciarosa è un progetto consolidato che raggiunge ogni anno grazie alla collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane milioni di cittadini in tutta Italia. Un ottobre in rosa per combattere il tumore del seno. Sensibilizzare i cittadini, soprattutto le donne che sono la centralità della famiglia, alla cultura della prevenzione è il primo obiettivo di questo progetto” ha dichiarato la presidente di IncontraDonna Onlus Adriana Bonifacino