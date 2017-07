Visite gratuite: Domenica Metropolitana 6 agosto 2017

Tutte le visite guidate e le attività sono gratuite per i cittadini residenti nella città metropolitana di Firenze

Un ricco programma di visite, percorsi e attività nei Musei Civici Fiorentini: oltre alle visite a Palazzo Vecchio, al Museo Novecento e a Santa Maria Novella, visite alla Torre di San Niccolò e alla mostra Glenn Brown. Piaceri sconosciuti presso il Museo Bardini, ma anche le attività della Favola della tartaruga con la vela, Vita di corte e Dipingere in fresco per le famiglie con bambini.

Sono inoltre in programma le visite accompagnate presso il Museo del Bigallo alle h10.00 e alle h12.00 Piazza San Giovanni 1, (prenotazione obbligatoria, tel. 055-288496).



Tutte le visite guidate e le attività sono gratuite per i cittadini residenti nella città metropolitana di Firenze (presentare in biglietteria la Carta di Identità) la prenotazione alle attività è obbligatoria, all'atto della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone



Senza prenotazione sono gli accessi ai Musei Civici Fiorentini

e sono disponibili fino ad esaurimento posti per motivi di sicurezza



Museo di Palazzo Vecchio (orario 9.00/23.00)

Torre di Arnolfo (orario 09.00/21.00, 30 persone ogni mezz’ora)

In caso di pioggia la Torre di Arnolfo resterà chiusa al pubblico per motivi di sicurezza

Sarà accessibile il Camminamento di Ronda

Scavi archeologici di Palazzo Vecchio

(orario 9.00/23.00, 25 persone ogni mezz’ora)

Santa Maria Novella (orario 12.00/18.30)

Fondazione Salvatore Romano (orario 13.00/17.00)

Cappella Brancacci in S. Maria del Carmine

(ingressi 13.00/17.00, 30 persone ogni mezz’ora ultimo accesso ore 16.15)

Museo Stefano Bardini (orario 11.00/17.00)

Museo Novecento (orario 11.00/20.00)

Museo del Ciclismo Gino Bartali (Orario 10.00/16.00) Via Chiantigiana, 175 - Ponte a Ema

Torre San Niccolò (orario 17.00/20.00, 18 persone ogni mezz’ora)



Attenzione: le biglietterie chiudono un’ora prima dell’orario di chiusura



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Da lunedì 31 luglio a sabato 5 agosto: h 9.30-13.00 e h14.00-17.00

(ATTENZIONE: il servizio non è attivo la domenica mattina).

Tel. 055-2768224, 055-2768558

Mail info@muse.comune.fi.it