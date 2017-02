Violentata in riva d'Arno nel 2012; nel 2017 la notifica di carcerazione

Arriva la carcerazione a conclusione del processo a carico del violentatore, oggi 28enne

Violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Accadeva la notte del 21 settembre 2012, all’epoca la vittima aveva 27 anni, subì una violenza sessuale ad opera di due ragazzi che avevano 19 e 23 anni, tra loro fratelli.

Ecco la ricostruzione fatta dai Carabinieri: "La ragazza, quella sera, andò ad una festa in un locale di via delle Porte Nuove con una sua amica che le presentava i due fratelli, con i quali si intrattenevano. Ad un certo punto, verso le ore 3 la vittima non volendo più proseguire la serata salutava tutti per tornare a casa. A quel punto, i due fratelli proponevano alla ragazza di prendere un taxi per andare a salutare un amico in comune. Tutti e tre si incamminavano verso Ponte alla Vittoria ed una volta li giunti, il 23enne, insieme al fratello, la trascinava nell’argine superiore del fiume, sul lato Cascine, abusando di lei".

Le indagini furono avviate subito dopo il fatto dai Carabinieri della Stazione di Rifredi, i quali con i pochi elementi raccolti, riuscirono ad individuare i due fratelli, uno classe ’93 ed uno classe ’89, già conosciuti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio.



Oggi, i Carabinieri della Stazione di Bagno a Ripoli, a conclusione del processo a carico del violentatore, oggi 28enne, hanno notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Firenze.

Lo stesso deve scontare la pena residua di 2 anni, 4 mesi e 12 giorni di reclusione per il reato di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, commessa il 21 settembre 2012 a Firenze.