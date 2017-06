Vintage Selection, è tempo di svecchiare la rassegna fiorentina

Foto di Monica Caleffi

Pitti Filati e Vintage Selection alla Fortezza da Basso: buono il riscontro da parte degli addetti ai lavori, meno per gli amatori e gli appassionati del settore

L’evento di rito che chiude la manifestazione più modaiola della città del Giglio è la Vintage Selection. Una full immersion nelle collezioni passate che è anche una sessione di studio per quelle ancora da abbozzare.

Un pubblico duplice, quello degli addetti ai lavori e quello dei normali acquirenti, che ha sempre caratterizzato la fiera fiorentina dedicata al Vintage, tanto che nel 2016 si è deciso di differenziare i due appuntamenti stagionali organizzando l’edizione estiva in un padiglione della Fortezza da Basso e quella invernale alla vecchia Stazione Leopolda.

Una scelta che però non sempre convince gli espositori:condividere lo stesso ambiente con Pitti Filati, il salone di Pitti Immagine dedicato alla migliori filature italiane e internazionali e alla presentazione dei giovani designer crea senza dubbio maggiori possibilità di interscambio tra operatori del settore, meno allettante invece per gli amatori o semplici curiosi visto il numero ridotto di aziende espositrici e prezzi meno alla portata del grande pubblico.

La rassegna estiva si caratterizza così per una selezione di capi firmati e iconici, una manna per i nuovi stilisti delle storiche case di moda intenzionati a recuperare modelli del passato da riattualizzare o anche solo a costituire l' archivio della propria maison.

Fanno bella mostra le follie creative di un Moschino anni 80 che con i suoi blazer e le sue giacche è ancora oggi fonte d’ispirazione per chi ama fare della moda un gioco, la discreta e perciò potente femminilità dei capospalla Chanel, l’eleganza immutata del nero Armani, gli indimenticabili cappotti cammello di Ermés o le borse scrigno di Roberta di Camerino, lo storico trench in gabardine di Burberry, ma anche i volumi ampi e le citazioni artistiche di un riscoperto Romeo Gigli.

Ma il Vintage non è più solo questo: alta moda e grandi nomi. Il Vintage fa tendenza da un po’ e il presente guarda al passato con sempre più insistenza, curiosità, ammirazione. Non è più solo un pubblico di nicchia a essere interessato a capi e accessori d’epoca; diventati da anni oramai un’ottima alternativa alla massificazione dei low cost, ma anche esercizio di stile per i più estrosi, divertente gioco per i più curiosi.

Il settore si è adattato ai tempi, ha scelto forme alternative di ricerca e di esposizione, più economiche e più dirette. La rete raccoglie una domanda sempre più varia, ibrida, meno raffinata e filologica forse, ma desiderosa alla quale risponde con marketplace dedicati al mondo vintage e al lusso di seconda mano come Vestiaire Collective, Etsy, Vintage Boutique (gruppo Asos) fino all’esplosione di app che coniugano e-commerce e social network come Depop e simili.

Non solo commercio dunque ma anche comunicazione: ecco che Virginia Becket, Vintage Afropicks o Josephinede_vintage fanno capolino sul mercato con le loro vetrine Instagram, spesso nessun negozio fisico e un pubblico di affezionatissime buyer.

Nel frattempo in giro per le maggiori città italiane, Bologna e Milano su tutte, si sono moltiplicati mercatini, fiere, esposizioni per i cultori o semplici appassionati. Insomma le alternative agli appuntamenti un tempo considerati cult non mancano.

Tanti i nomi che hanno deciso negli anni di non confermare più la loro presenza alla Vintage Selection per via di costi sempre più elevati (prezzo medio di uno stand: 3.000 euro) e un ritorno di vendite o d’immagine non sempre all’altezza delle aspettative.

Il Vintage con i suoi campionari, le sue firme, le sue maison, le sue icone è un album dei ricordi che recupera dal passato i vari volti del nostro passato recente, i nostri tentativi, ciò che siamo riusciti ad essere e ciò che avremmo voluto diventare. Un album dei ricordi però tutt’altro che malinconico e fine a se stesso dove le possibili combinazioni restano molteplici e personalissime. Una storia che dal passato continua ad anticipare il futuro tanto da costituire nonostante tutto l'unica vera avanguardia all'interno di Pitti Immagine.