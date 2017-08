Vino: la pioggia caduta in Toscana non è sufficiente

Busi (Chianti) “Deve piovere ancora, ma sarà una vendemmia di qualità”

“Possiamo affermare senza dubbio che l'ondata di precipitazioni che ha colpito alcune zone della Toscana nella giornata ha salvato buona parte del raccolto del 2017. Purtroppo le precipitazioni hanno coinvolto il territorio a macchia di leopardo e anche se nel complesso la situazione è migliorata, ci auguriamo nuove piogge nei prossimi giorni soprattutto nelle zone dove l'acqua non è caduta. Sarà una vendemmia di qualità anche se la quantità sarà inferiore rispetto alla media annuale.” Così Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, commenta l'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana.

“Nelle vigne dove invece le precipitazioni sono state abbondanti – conclude Busi - assisteremo sicuramente ad una vendemmia eccellente, forse la migliore degli ultimi anni. Il clima che si è creato è decisamente ottimale per l'ultimo ciclo di maturazione delle uve. Ci prepariamo ad affrontare gli ultimi preparativi con molta più serenità e con grande ottimismo per tutte le nostre aziende in vista della vendemmia di settembre.”