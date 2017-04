Vino toscano e sigari in abbinamento al Vinitaly

Appuntamento a Verona dal 9 al 12 aprile 2017. Il Consorzio del Chianti sarà presente con quasi 200 etichette in degustazione

Verona, 5 aprile 2017– Con una quota di mercato del 21%, l’Italia che si presenta quest’anno a Vinitaly (Veronafiere 9-12 aprile) si conferma il secondo Paese esportatore di vino nel mondo, per un valore registrato nel 2016 di oltre 5,6mld di euro e una crescita sull’anno precedente del 4,3%. Il vino è anche il prodotto agroalimentare che registra di gran lunga il miglior saldo commerciale con un surplus che supera i 5,3mld. Una superpotenza enologica che trova a Veronafiere il proprio habitat commerciale per l’export. In questa edizione, infatti, il trend delle presenze estere si prospetta in crescita con nuovi buyer registrati provenienti in particolare da Cina, Usa, Regno Unito, Russia e Nord Europa, grazie anche alla collaborazione di ICE-Agenzia nel quadro del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy di Mise e Mipaaf. Nel 2016 su 130mila visitatori, 49mila erano operatori esteri di cui 28 mila buyer da 140 Paesi.

51 aziende, 120 etichette di vino Chianti, un'area espositiva di 300 metri quadri, 60 etichette di vin santo con un bancone istituzionale ad hoc per il secondo anno consecutivo; sono i numeri che caratterizzeranno la presenza del Consorzio Vino Chianti alla 51° edizione di Vinitaly. Un appuntamento che arriva dopo gli ottimi risultati registrati a Dusseldorf in occasione del Prowein e del tour in Sud America e che hanno incentivato molte aziende socie del Consorzio ad essere presenti anche al salone internazionale dei vini a Verona. Durante la manifestazione, all'interno dello stand del Consorzio nel padiglione 9, si terrà anche una tavola rotonda (martedì 11 aprile alle 12) promossa dall'associazione “Le Donne del Vino della Toscana” e dedicata alla valorizzazione dei vitigni complementari e autoctoni. All'incontro parteciperanno l'assessore all'agricoltura della Regione Toscana Marco Remaschi, il Presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi e la presidente nazionale Donne del Vino, Donatella Cinelli Colombini e la presidente regionale Donatella D’Isanto.

Verso una comunicazione nuova per il vino toscano. A Vinitaly si presentano così le aziende socie del Movimento Turismo del Vino Toscana. Come riconoscerle? Cercando sui loro banchi d’assaggio il logo del grande evento dell’anno, Cantine Aperte che per il 2017, la data è domenica 28 maggio, avrà un tema nuovo, ovvero il vino a fumetti grazie alla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Un fumetto si aggirerà per le cantine presenti a Verona per annunciare quella che sarà l’edizione numero 25 del grande evento che ha cambiato la cultura di approcciarsi al vino di qualità.

Poggio Cagnano, brand di Cagnano Agricola srl, azienda vitivinicola della Maremma Toscana che si estende sulla sommità dell'omonimo colle che domina l’area dall'antica Torre di Manciano fino al mare dell'Argentario, si propone per la seconda volta al pubblico internazionale del Vinitaly con una grande novità. Infatti, a fianco dei due uvaggi Maremma DOC e del Sangiovese in purezza, fiore all’occhiello della produzione, l’azienda di Manciano - con due ettari di vigneto a un’altitudine di 450 m s.l.m. - ripropone in anteprima il suo Vermentino Maremma Toscana DOC 2016, prova di botte già presentata – su richiesta – durante l’ultima edizione di ProWein (Düsseldorf, 19/21 marzo 2017).

Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. sarà presente alla 51^ edizione del Vinitaly, il più importante salone internazionale di vino e distillati. Presso lo spazio espositivo del Club Amici del Toscano – area esterna, tra i padiglioni 3 “Trentino” e 5 “Veneto” - si terranno eventi e degustazioni di alta qualità, dei quali sarà protagonista indiscusso l’ultimo nato in casa MST ilGranduca di Toscana Cosimo I, un sigaro a lunga fermentazione dal gusto ricco ed elegante, con note dolci e speziate. Tra gli abbinamenti proposti, le bollicine della Cantina Marchesi Antinori e - grazie alla partnership con Il Movimento Turismo del Vino Regione Toscana, associazione no profit che riunisce 80 cantine locali - le migliori produzioni vinicole delle cantine toscane, tra cui: Chianti Superiore Docg "Usiglian del Vescovo", Col di Lamo Brunello 2012 e Grumarello, Carmignano riserva 2012. Inoltre, da domenica a mercoledì, Proraso allestirà presso lo stand un Temporary Barber Shop, che - grazie ai professionisti di BisB di Lucca - offrirà gratuitamente ai visitatori - previa prenotazione - un servizio di rasatura professionale o di regolazione di barba e baffi. Le degustazioni sono riservate agli iscritti del Club, con possibilità di effettuare l’iscrizione in loco. Per le prenotazioni, è necessario recarsi presso lo stand.

Vinitaly non sarà solo comunicazione di questo grande evento, ma anche il momento per coltivare collaborazioni già avviate in passato, come per esempio quella con gli Amici del Toscano, l’associazione che promuove la cultura della fumata lenta in abbinamento alle eccellenze enologiche. Allo stand esterno del club che valorizza il sigaro Toscano, saranno numerosi i momenti promossi insieme a MTV Toscana in cui i protagonisti saranno i vini delle aziende associate raccontati dal produttore stesso. Si parte domenica 9 aprile con il Chianti Superiore Docg di “Usiglian del Vescovo”, il Brunello 2012 di Col di Lamo e le Grappe Bonollo in abbinamento con l’Antico Toscano. Martedì 11 aprile sarà il turno del Chianti Docg 2013 “The Boss” dell’Agricola Tamburini e del Passito Donatella Cinelli Colombini in abbinamento al Toscano Antica Tradizione. Chiuderanno mercoledì 12 aprile il Vinsanto Borgo Santinovo e la Gran Selezione Fizzano di Rocca delle Macìe con il Toscano Stilnovo. Gli incontri sono riservati ai maggiorenni e ai soci del club. Per informazioni info@amicidelladolcevita.it