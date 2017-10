VII Trofeo “Corri con Lorenzo” e IX Trofeo Memorial Renzo Occupati

Corsa non competitiva, l'8 ottobre 2017, alle ore 9:00 in Piazza Antonelli

Domenica 8 ottobre si terrà la consueta corsa non competitiva sulle colline fiorentine per assegnare due trofei, il trofeo “ Corri con Lorenzo” e quello “Renzo Occupati”. La corsa, organizzata dall’AICS e dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus con il patrocinio del Q2, prevede due percorsi, da 5 o 12 km, con partenza e arrivo in Piazza Antonelli. E’ aperta a tutti, anche a chi volesse affrontare il percorso passeggiando. Il ricavato dell’iniziativa, grazie anche al contributo dell’associazione "Noi per Voi" dei negozi di Via Cento Stelle - Piazza Antonelli, andrà a finanziare la costruzione di un ospedale pediatrico in Togo in collaborazione con due Associazioni fiorentine, "The Precious Hands" e il “Progetto Agata Smeralda".

Ai primi 800 iscritti (quota minima d’iscrizione 8 euro) verrà consegnato il pettorale e la maglietta tecnica fluorescente per migliorare la visibilità del pedone, che quest’anno sarà di colore rosa in nome di tutte le donne partecipanti, a ognuna delle quali sarà offerto un omaggio floreale.

Chi vuole iscriversi la mattina stessa della corsa è pregato di giungere in Piazza Antonelli verso le 8,30; la partenza è prevista alle ore 9. Al termine della corsa, si svolgeranno le premiazioni (coppe e medaglie) e l’atteso sorteggio dei numerosissimi premi offerti dai negozi che sostengono l’iniziativa.