​Video, Lorenzo Baglioni canta Giovanisì

Giovanisì, Giovani no

Sono i giovani, anzi i Giovanisì, i protagonisti dell'ultimo video musicale di Lorenzo Baglioni

Il noto artista toscano ha scritto, insieme al fratello Michele, una canzone per raccontare il progetto della Regione per l'autonomia dei giovani e l'ha poi ambientata in un parco fiorentino, insieme a un folto gruppo di giovani. Attraverso le storie di Damiano che vuol aprire una start up, o di Milena che insegue un tirocinio, di Giovanni che coltiva uno suo sogno e di Cristina che cerca un dottorato all'estero, Baglioni mette in una ballata festosa, "Giovani sì, giovani no", tutta la voglia di futuro dei giovani toscani.

"Si ripartirà da qui, Giovanisì", è l'invito a lasciare da parte la sfiducia e a vedere come il progetto regionale possa dare un sostegno al proprio desiderio di autonomia.

Il video, (regia di Haider Rashid), presentato ufficialmente all'Obihall di Firenze durante l'evento annuale del Fondo Sociale Europeo, è ora disponibile su YouTube: Baglioni, il suo gruppo, i quattro protagonisti e un folto gruppo di giovani sono pronti a danzare, per chiunque si connetta: Giovani, sì!