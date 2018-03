Vida Loca il 1 aprile all'Obi Hall di Firenze

Il party che fa scatenare tutta l'Italia

La primavera 2018 la si può vivere ballando un mix irresistibile di hip hop, reggaeton, pop, trap, hit da ballare, show mozzafiato, con un vero corpo di ballo e uno staff che sa come emozionare il dancefloor curando ogni particolare nel dettaglio. Parliamo dei party Vida Loca, che ormai fanno scatenare tutta l'Italia con continuità.

Ecco alcuni dei prossimi eventi Vida Loca in giro per l'Italia, da Nord a Sud: il 24 è al Donoma di Civitanova Marche, mentre il 30 marzo è al Sali e Tabacchi di Reggio Emilia. Il 31 marzo si chiude con un super party al Costez di Telgate (BG), mentre l'1 aprile è già molto atteso il super party al grande Obi Hall di Firenze. In questo caso, a Firenze, Vida Loca fa scatenare non una discoteca ma uno spazio di dimensioni ancora maggiori, un luogo che ospita solitamente concerti, fiere ed eventi teatrali di grande richiamo. (dai Baustelle a Pio e Amedeo passando per Vittorio Sgarbi). Se succede, se un party senza star del mixer o del pop internazionali riesce a richiamare il suo pubblico in uno spazio di questo tipo è perché Vida Loca è un party collettivo, una sorta di musical tutto da ballare in cui tutti, non solo gli artisti sul palco, si sentono al centro del divertimento. Un party Vida Loca è poi un vero show: sul palco vanno solo artisti che colpiscono al cuore, con scenografie, e costumi che sanno creare meraviglia in chi balla. Dj, vocalist, performer, ballerini, mascotte, scenografi, coreografi, professionisti degli effetti speciali (…) sanno come dare emozione. Il clima di festa quando lo staff Vida Loca arriva in un locale è folle, scatenato. L’impatto scenografico della festa è ormai vicino quello dei party ibizenchi più teatrali e mozzafiato: co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle location.