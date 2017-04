Viareggio: il Versilia Yachting Rendez-Vous

Rossi: "Una vetrina internazionale per la nautica toscana"

VIAREGGIO – Si svolgerà dall'11 al 14 maggio a Viareggio la prima edizione del Versilia Yachting Rendez-Vous, il nuovo appuntamento internazionale dedicato alla nautica dell'alto di gamma. L'evento è stato presentato oggi a Viareggio dagli organizzatori - Fiera Milano, con il supporto del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana - e da Nautica Italiana, partner strategico. Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

Versilia Yachting Rendez-Vous, nasce con l'intento di valorizzare le potenzialità dell'industria nautica d'eccellenza che, proprio in Toscana e in Versilia, ha un forte insediamento e una consolidata tradizione, in cui progettualità, tecnologia e alta qualità artigianale si coniugano in un territorio riconosciuto nel mondo per la bellezza, l'arte, l'accoglienza e l'italian lifestyle. Nelle darsene di Viareggio, in uno specchio d'acqua di quasi 50 mila metri quadrati, un centinaio di magnifiche imbarcazioni di medie e grandi dimensioni, espressione della migliore cantieristica italiana e internazionale, costituiranno il nucleo della manifestazione. Nell'originale cornice del distretto nautico toscano, viva e operativa fabbrica a cielo aperto, un'area totale di 110 mila metri quadrati accoglierà per quattro giorni visitatori, amanti del mare e operatori nel primo rendez-vous, che apre la stagione nautica 2017. A fianco alle imbarcazioni in acqua, il percorso espositivo si svilupperà in quattro aree tematiche, dedicate a selezionati operatori legati alla grande nautica: "Tender&Toys" ospiterà produttori di tender tecnologici e altre soluzioni "leisure" per i grandi yacht; "Italian Coast Excellence" raccoglierà l'offerta dei servizi di qualità nautici e turistici dedicati agli ospiti dei super yacht; nel "Superyacht Marina" si presenteranno i porti turistici che offrono strutture e servizi di qualità espressamente dedicati alle unità di grandi dimensioni; "Superyacht Equipment and Component" riunirà in modo innovativo e inedito una selezione di produttori di accessori e componenti dedicati ai super yacht.

L'evento, ideato e fortemente voluto da Nautica Italiana, è organizzato da Fiera Milano in collaborazione con il Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana, con il sostegno e il supporto di Regione Toscana e Comune di Viareggio, con l'intento di coinvolgere tutto il comparto e le associazioni di settore nazionali ed internazionali. Grande ruolo di accoglienza avrà tutto il territorio della Versilia, con i suoi comuni, che saranno palcoscenico e cornice degli eventi che animeranno le giornate del Versilia Yachting Rendez-Vous.

Parte integrante del Versilia Yachting Rendez-Vous, saranno gli eventi, programmati sia all'interno che all'esterno della manifestazione, con l'obiettivo di contaminare il territorio. Ognuna delle quattro giornate svilupperà un tema dominante: il design (giovedì 11 maggio), l'eccellenza gastronomica (venerdì 12 maggio), l'arte (sabato 13 maggio) e la moda (domenica 14 maggio). Nella costruzione del programma degli eventi è coinvolta Fondazione Altagamma, soggetto rappresentativo dell'alta industria culturale e creativa del Paese, a cui Nautica Italiana è affiliata. La prima edizione del Versilia Yachting Rendez-Vous, si svolgerà nella darsena di Viareggio dall'11 al 14 maggio e sarà visitabile dal giovedì al sabato dalle ore 11 alle ore 21,30 e domenica dalle ore 11 alle ore 18.

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di Versilia Yacthing Rendez-Vous, la quattro giorni dedicata alla nautica di alta gamma, in programma a Viareggio dall'11 al 14 maggio prossimi. "La Regione – ha spiegato il presidente Rossi - ha aderito volentieri all'idea di organizzare un appuntamento di rilievo internazionale capace di valorizzare il meglio della produzione cantieristica toscana e sosterrà con convinzione questa iniziativa. E non poteva essere altrimenti, vista la rilevanza che il settore toscano della nautica ha nel panorama internazionale. Nella nostra regione lavorano 15.000 addetti, oltre un terzo di quelli italiani, impiegati da 2.900 imprese attive lungo l'intera filiera, dalla costruzione, al refitting, dai servizi, al turismo. Il fatturato, con i suoi 1,5 miliardi di euro, rappresenta il 45% di quello italiano del settore e un quarto dei megayacht che solcano i mari del mondo sono prodotti in Toscana". "Sono questi i numeri della nostra eccellenza - ha concluso il presidente Rossi - e mi pare naturale che la Versilia, cuore pulsante di questo distretto produttivo d'eccellenza, ospiti un evento che ne valorizzi le caratteristiche, i prodotti e l'abilità imprenditoriale e manifatturiera dei suoi addetti. Diamo dunque un grande benvenuto al Versilia Yacthing Rendez-Vous, vetrina internazionale e leva efficace per far crescere ancora questo settore".