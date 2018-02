Viareggio: domani la 14° Puccini Marathon e la 1° Camminata di Carnevale

Domenica 18 febbraio 2018 torna la colorata mezza maratona e in parallelo passeggiata di 5 o 10 km aperta a tutti

Per concludere in bellezza la 145° edizione del Carnevale di Viareggio domenica 18 febbraio 2018 a Viareggio torna la 14° Puccini Marathon, la mezza maratona più colorata e divertente d’Italia organizzata dalla società viareggina Versilia Sport.

Il giorno successivo alla chiusura dell'edizione 2018 del Carnevale, con la città ancora addobbata a festa, i partecipanti della Puccini Marathon correranno in maschera la distanza canonica di 21,097 km. Partiranno dalla Darsena, il cuore della nautica e della cantieristica navale viareggina, e da lì si toccheranno i punti più belli di Viareggio: la Pineta di Levante, il Canale Burlamacca con una splendida vista sul mare, la Passeggiata in Stile Liberty, il Viale Europa costeggiando gli stabilimenti balneari dove ogni estate si riversano migliaia di turisti da tutto il mondo e per finire il Viale dei Tigli, splendido viale alberato immerso nella natura che collega Viareggio alla frazione Torre del Lago Puccini. Gran finale presso lo Stadio dei Pini, location immersa nel verde che tradizionalmente ospita la celebre Coppa Carnevale, con l’ultimo dei quattro ristori previsti lungo il percorso e un festoso Pasta Party sulle note più belle canzoni del Carnevale per rifocillarsi e festeggiare insieme in allegria. In palio un ricco montepremi. A tutti i partecipanti saranno consegnati pacco gara e t-shirt ufficiale dell’evento; per i finisher in premio anche una splendida medaglia.

Grande novità 2018 è la nascita della Camminata di Carnevale: per la prima volta parallelamente alla mezza maratona si terrà una passeggiata in maschera ludico sportiva non competitiva di 5 o 10 km aperta a tutti. Oltre agli atleti potranno quindi divertirsi e godere della splendida bellezza di Viareggio anche famiglie con bambini, anziani, gruppi di turisti e tutti coloro che vorranno prendere parte in tranquillità a questa bella esperienza nata per coniugare l’attività motoria e uno dei periodi di più belli e dinamici dell’anno.

I due percorsi seguiranno in parte il tracciato principale della Puccini Marathon: i partecipanti partiranno da Via Coppino in Darsena, costeggiando i cantieri navali, gli stabilimenti balneari e la Pineta, arrivando poi sulla Passeggiata il giorno seguente la chiusura del Carnevale. Qui grande divertimento, con l'immersione nell'atmosfera unica e folkloristica della manifestazione, dove i partecipanti avranno l'onore di salire sul palco principale per essere immortalati tra coriandoli e stelle filanti. Al termine ancora grande festa presso lo Stadio dei Pini, con ristoro e musica.