Viale Corsica: concluse le operazioni per il taglio di 48 piante

Gli ippocastani saranno sostituiti

Si sono concluse oggi le operazioni per il taglio di 48 piante di ippocastano in viale Corsica. I lavori erano partiti stamani sotto il controllo dei tecnici dell'amministrazione comunale.

Dalle analisi fatte nei mesi scorsi era emerso che l'apparato radicale risultava compromesso con conseguenti danni alla loro stabilità e innalzamento del rischio per i cittadini.

La seconda fase dei lavori comincerà a settembre: in questo caso saranno eliminate le ceppaie e allargate le aiuole. Successivamente, appena la stagione lo consentirà, saranno piantati i nuovi alberi, settanta in tutto.

Le operazioni in viale Corsica rientrano in un più ampio piano di rinnovo del verde in città per incrementare il patrimonio arboreo pubblico che, ad oggi, conta circa 74mila piante. Un pacchetto di interventi coordinati (per un investimento totale di oltre mezzo milione di euro) che riguarda i Quartieri 1, 3 e 5 e i giardini di 15 scuole nei Quartieri 1 e 3. Si tratta complessivamente di oltre 802 nuovi alberi, dei quali 282 in sostituzione di altrettante piante in condizioni critiche dal punto di vista statico e fitosanitario, che verranno rimpiazzati con piante scelte per resistere meglio ai cambiamenti climatici. Lo sforzo sarà concentrato prevalentemente al Parco delle Cascine con circa 300 nuove piante mentre altri 210 arricchiranno i giardini delle scuole.