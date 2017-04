"Viaggio in Musica” Italia, Balcani, Sud-America, Mar Mediterraneo

Il concerto "Viaggio in Musica" propone un programma nel quale s’incontrano musica classica, popolare e jazz con un denominatore comune: le emozioni che da sempre accendono. Con Loris Di Leo, Stefano Macrillò, Denise Di Maria, Anna Maria Castelli, Coro Firenze Vocal Ensemble diretto dal M° Ennio Clari.

Sul palco dell'Affratellamento si presentano musicisti di formazione diversa, in uno spettacolo che trascende generi e modalità. Il repertorio, che è stato selezionato in base al talento dei musicisti, apre lo spazio e la profondità dei suoni di aree geografiche diverse: dall’Italia ai Balcani, dal Sud-America al Mar Mediterraneo.

Ed allora fra questi: La libertà di G. Gaber (1939 – 2003) per voce solista, coro, chitarra classica, pianoforte; Niño lindo Aguinaldo (tradizionale venezuela) per coro, pianoforte, cuatro venezolano; Dale alegría a mi corazón Fito Páez (1963) per voce solista, chitarra classica, percussioni; Kyrie (dalla Mass) S. Dobrogosz (1956) per coro e pianoforte, e molti altri.

L’esecuzione del repertorio, 70 minuti di musica, si traduce in concreto con la presenza sul palco di strumenti solo in apparenza distanti tra loro: pianoforte (Loris Di Leo), mandoloncello, chitarra classica, cuatro venezolano, tiple colombiano (Stefano Macrillò), charango, cajón, flauto, tamburi a cornice, pandeiro (Denise Di Maria).

La vocalità, che sostiene ed arricchisce le melodie, è affidata alla bella voce della solista Anna Maria Castelli ed alla versatilità del Coro Firenze Vocal Ensemble diretto dal M° Ennio Clari.



