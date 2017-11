Il tratto interessato tra le rampe di viale degli Astronauti e via Pistoiese verso l’Isolotto

Sono stati programmati per domenica 10 dicembre i lavori di ripristino del cordolo e del guard rail danneggiati lunedì a causa di un incidente. Nell’occasione sarà effettuata anche la manutenzione dei giunti. Prevista la chiusura del tratto compreso fra la rampa di viale degli Astronauti e la rampa di via Pistoiese in direzione Isolotto dalle 8.30 alle 14.