Viabilità: il sindaco inaugura la nuova rotatoria in via Minervini (zona Ponte a Greve)

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Una nuova rotatoria per alleggerire il traffico in via Pisana. É stata inaugurata ieri dal sindaco Dario Nardella, dall'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti e dal presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni la rotonda in via Minervini, nella zona Ponte a Greve. Era presente anche il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Scandicci Andrea Giorgi. Il progetto rientra negli interventi concordati con il Comune di Scandicci per la riorganizzazione e il miglioramento, anche dal punto di vista della sicurezza stradale, della viabilità della zona. Quello della rotatoria, che sorgerà all’incrocio tra via Minervini e via Baccio da Montelupo, è il primo dei cantieri previsti ad iniziare. Obiettivo alleggerire la circolazione nella zona di Ponte a Greve, in particolare in via Pisana, con il raddoppio di via Baccio da Montelupo e l’utilizzo di via Minervini come direttrice verso l’area industriale di Scandicci.

A completamento dei lavori sono stati piantati 16 nuovi alberi: 4 oleandri, 4 tigli, 3 noccioli e 5 ontani.

«Un'opera attesa da tempo che ha messo in sicurezza questo tratto – hanno sottolineato il sindaco Nardella e l'assessore Giorgetti – abbiamo già visto fin dalla sua apertura che la rotatoria sta funzionando e fluidifica il traffico in questa intersezione».

«Un'opera attesa ed importante per il nostro territorio – ha detto il presidente Dormentoni - abbiamo realizzato una fluidificazione e una messa in sicurezza di consistenti flussi di traffico ed una riqualificazione generale di un'area di confine vicino al carcere di Sollicciano, in passato trascurata. I nuovi 16 alberi sono un ulteriore elemento di qualità. L'amministrazione Nardella si dimostra nuovamente quella del fare e del far bene».

L'investimento dell'amministrazione è stato di oltre 400 mila euro.

La sistemazione di tombini della rete idrica in via del Romito e via Reginaldo Giuliani, ma anche un nuovo allaccio all'acquedotto in via di Careggi e lo smontaggio del ponteggio alla Porta San Frediano. Sono solo alcuni dei provvedimenti che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l'istituzione di provvedimenti di circolazione.