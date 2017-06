Via Maragliano al via progetto per la riqualificazione

Il rifacimento della carreggiata e dei marciapiedi e l’installazione di un nuovo impianto semaforico in corrispondenza dell’incrocio con via Bellini

Lo prevede il progetto definitivo approvato oggi in giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. L’intervento riguarda l’intero tratto da piazza San Jacopino a viale Redi con uno stanziamento di 200mila euro.

“Si va avanti con gli interventi di risanamento delle strade cittadine. In particolare oggi abbiamo approvato il progetto definitivo del rifacimento di via Maragliano che prevede anche la collocazione di un nuovo semaforo, all’incrocio con via Bellini, richiesto dai cittadini” commenta l’assessore Giorgetti.