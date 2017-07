Vetrina toscana: al via gli eventi estate 2017

Anche in provincia di Firenze

FIRENZE- Arte e cultura all'insegna del buon gusto per le iniziative organizzate dalla Camera di Commercio di Firenze in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti nell'ambito del progetto regionale di Vetrina Toscana. Quattro eventi dedicati ai prodotti tipici del territorio ospitati in altrettante ville storiche e musei per una full immersion nel "buon gusto" toscano. Zafferano delle colline fiorentine, marrone del Mugello Igp, cipolla di Certaldo, questi alcuni dei protagonisti dei cooking show che vedranno impegnati ristoratori di Vetrina Toscana del territorio. La conoscenza si approfondisce anche con la degustazione di Pane toscano Dop, Olio toscano Igp, Chianti dei Colli Fiorentini Docg, Cinta senese Dop, Finocchiona Igp, raccontati dai rappresentanti dei rispettivi Consorzi.

"L'utilizzo dei prodotti del territorio – afferma l'assessore a turismo e commercio Stefano Ciuoffo – non è solo un bel biglietto da visita per i turisti, ma è un' importante leva per l'economia locale, oltre ad un modo per avere un minor impatto ambientale. Questi prodotti sono il frutto della nostra storia e fanno parte della nostra identità culturale, per questo è importante che i cuochi li utilizzino al meglio. Un modo per conoscere da vicino le ricchezze del territorio sia enogastronomiche che artistiche".

"Grazie a questo progetto consorzi e ristoratori insieme possono valorizzare al meglio le nostre eccellenze in contesti particolarmente suggestivi, perfetti per far vivere a residenti e turisti un tocco di quello che Firenze e la Toscana rappresentano nel mondo", ha detto Claudio Bianchi, vicepresidente della Camera di Commercio di Firenze.

Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili e si rivolgono sia al pubblico che agli operatori del settore che avranno modo di mettersi in contatto con i produttori. Previste anche visite guidate ai musei e alle ville storiche. Il primo appuntamento è per martedì 4 luglio alle 19,00 presso la cinquecentesca Villa di Bellosguardo a Lastra a Signa per: "Melodie di zafferano nella dimora del grande tenore". Il calendario prosegue l'11 luglio al Museo della Ceramica di Montelupo, il 18 luglio a Villa Pecori Giraldi - Museo Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo, per chiudere il 26 settembre al Palazzo Pretorio di Certaldo.