Serie A: verso la 34^ giornata a Palermo

Tomovic recuperabile

Viola ancora in corsa per l'Europa? La riprova in Palermo-Fiorentina, gara valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 30 aprile (alle ore 15.00) allo Stadio ''Renzo Barbera''.

Gli accertamenti eseguiti a Nenad Tomovic hanno escluso lesioni strutturali muscoli-tendine. L'atleta, dopo le terapie atte a risolvere la dolorabilita' inserzionale agli adduttori, sarà rivalutato nel corso della settimana.

La Fiorentina può farcela, complice un avversario non insuperabile. La società siciliana infatti, per sostenere la squadra che naviga in cattive acque, offre i biglietti a tariffa speciale per tutti i settori dello stadio.