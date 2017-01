Vento: nelle prossime ore raffiche fino a 140 km. orari sui rilievi

Attivata la Protezione Civile Città Metropolitana di Firenze. A Prato scuole chiuse

In corso avviso di criticità valido fino alle 12 del 18?01 emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana: codice ARANCIO per rischio vento per tutto il territorio metropolitano e codice ARANCIO per rischio neve per il territorio dell'alto Mugello. Nella notte si sono registrate raffiche di Grecale fino a 110 km?h in montagna e fino a 77 km?h in pianura. Nelle prossime 3-6 ore si prevedono ancora raffiche di Grecale fino a 80-100 km h in pianura e raffiche fino a 120-140 km?h sui rilievi appenninici.

Precipitazioni nevose hanno interessato i rilievi appenninici del nostro territorio durante le ore notturne. Nelle prossime ore saranno ancora probabili nevicate sulle aree oggetto di avviso (Alto Mugello). Le squadre del servizio viabilità della Città Metropolitana stanno operando per garantire la percorribilità delle strade di competenza. Si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali montate o a bordo e si raccomanda massima prudenza alla guida.

A Prato tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sono state chiuse dagli uffici comunali a causa delle criticità.