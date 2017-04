 Vento forte e pioggia su tutta la Toscana: neve in Appennino

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana

Previsto l'arrivo di un fronte freddo che porterà un rinforzo del vento di Grecale, rovesci sparsi sulle zone interne della regione e nevicate in Appennino fin verso i 1100-1200 metri.

Seguirà un deciso calo termico con la possibilità di locali gelate tardive mercoledì e giovedì mattina. Oggi martedì 18, in particolare, la rapida intensificazione del vento di Grecale potrà portare forti raffiche (40-50 km/h in pianura, 60-70 km/h in montagna e lungo la costa). Domani, mercoledì, ancora forte vento di Grecale.

L'avviso ha validità dalle ore 13 di oggi, martedì 18 aprile, alle 13 di domani, mercoledì 19 aprile. La Protezione civile raccomanda di Fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani. E invita a guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Per informazioni più dettagliate sui rischi e le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo/