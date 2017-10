Venerdì e Sabato allerta per vento forte

Scatterá alle 14 di domani, venerdì, e si concluderà alla mezzanotte di sabato

Allerta vento forte segnalata dal centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Il codice giallo scatterà alle 14 e si concluderà, dopo dieci ore, a mezzanotte di sabato 7 ottobre.



Previsioni meteo fino alle 24 di domani (http://www.cfr.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=71):

oggi, giovedì, minimo sul Golfo Ligure con flusso di correnti umide di Libeccio. Domani, venerdì, transito di un fronte freddo associato a locali rovesci e temporali e a un rinforzo dei venti di Grecale.

PIOGGIA: oggi, giovedì, nulla da segnalare. Domani, venerdì, possibilità di rovesci sparsi e isolati brevi temporali, in particolare nel pomeriggio. Cumulati massimi fino a 20-30 mm, medi non significativi.

TEMPORALI: oggi, giovedì, nulla da segnalare.Domani, venerdì, possibilità di rovesci sparsi e isolati brevi temporali, in particolare nel pomeriggio

VENTO: oggi, giovedì, possibili forti raffiche fino a 60-70 km/h sui versanti appenninici sottovento al Libeccio. Domani, venerdì, rapida rotazione dei venti a Grecale (nord-est) nel pomeriggio; raffiche fino a 70-80 km/h sui rilievi e sulla costa, fino a 50-60 km/h sulle pianure interne.

Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-vento