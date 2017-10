Venerdì 20 ottobre Pugilato dilettantistico a Borgo San Lorenzo

Previsti undici incontri

Un programma folto e tecnicamente interessante, che promette spettacolo e agonismo, quello che contraddistingue la serata di pugilato dilettantistico organizzata dalla Boxe Mugello che si terrà venerdì sera, 20 ottobre, alle 21:15 nella palestra delle scuole medie di Borgo San Lorenzo, in via Don Minzoni 15.

Undici incontri in cui saranno impegnati cinque atleti della società di casa. A partire dal ventenne Alex Ciupitu, uno dei più promettenti ragazzi del Maestro Gabriele Sarti e in preparazione per i campionati regionali Élite, che se la vedrà con Filippo Rimanti della Pugilistica Lucchese, ventiduenne esperto pugile con oltre cinquanta match all’attivo. Un altrettanto promettente atleta del sodalizio borghigiano impegnato venerdì sarà il giovanissimo Antonio Bogonos (13 anni) che ha esordito nel 2017 ma ha già collezionato 10 incontri con sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. Combatterà con il pari età Nelson Ndreau, dell’Accademia dello Sport di Livorno, in una rivincita dell’incontro avvenuto soltanto tre settimane fa nel corso dei campionati regionali Schoolboy e vinto ai punti da Bogonos.

Negli Élite, poi, il pugile mugellano Christian Martino affronterà Manuel Mannelli della pratese Ambra Libertas. Un impegno veramente importante per Martino che sta attraversando un ottimo periodo di forma ma che incrocerà i guantoni con un atleta con ben 56 match in carriera di cui 32 vinti. Completano la squadra dei boxer della squadra borghigiana Dennis Gianassi, al terzo incontro in carriera dopo due vittorie nei primi due combattimenti, che dovrà vedersela con Christian Aruanno, della Celano Boxe di Genova, e Mattia Buonamici, in preparazione per i campionati regionali Senior, che affronterà un avversario molto impegnativo come Redon Osmeni, atleta della Boxe Valdisieve che vanta un record di 8 incontri dei quali sette vinti.

E a proposito della Boxe Valdisieve, i ragazzi della società sportiva di Pontassieve impegnati venerdì sera saranno tre: oltre Osmeni, saliranno sul quadrato anche l’altro promettente ragazzo, Nesim Abdiu, contro Nicola Carmine Marra nonché l’Élite Racso Romero contro Josè Lavia dell’Ambra Libertas, in un combattimento che promette spettacolo e tanto agonismo tra due pugili esperti e con ottimi record entrambi.

Appuntamento, quindi, a venerdì sera alle 21:15, il prezzo del biglietto unico è 10 euro, prevendite presso la palestra della Boxe Mugello in

in via Don Minzoni 15 a Borgo San Lorenzo.

Ufficio Stampa Boxe Mugello

Il programma della serata:

46 kg: Bogonos Antonio (Boxe Mugello, Schoolboy) vs Ndreau Nelson (Acc.dello Sport-Sez Pugilato, Schoolboy)

81 kg: Abdiu Nesim (Boxe Valdisieve, Youth) vs Marra Nicola Carmine (Boxing Club Calenzano, Senior)

75 kg: Vrenna Giovanni (Calcio Storico Parte Rossa, Senior) vs Vassallo Rocco (Celano Boxe Genova, Senior)

75 kg: Molterni Messina Marco (Calcio Storico Parte Rossa, Junior) vs Prece Christian (Boxing Club Calenzano, Youth)

64 kg: Buonamici Mattia (Boxe Mugello, Senior) vs Osmeni Redon (Boxe Valdisieve, Youth)

64 kg: Gianassi Dennis (Boxe Mugello, Senior) vs Aruanno Christian (Celano Boxe Genova, Senior)

56 kg: Bracco Alejandro (X Boxing, Senior) vs Leonardo Lorenzo (Ambra Libertas, Senior)

60 kg: Martino Christian (Boxe Mugello, Élite) vs Mannelli Manuel (Ambra Libertas, Élite)

81 kg: Arcidiacono Mattia (Calcio Storico Parte Rossa, Senior) vs Bogdan Gavrylyak (Old School Boxing, Senior)

69 kg: Romero Racso (Boxe Valdisieve, Élite) vs Lavia Josè (Ambra Libertas, Élite)

75 kg: Ciupitu Alexandru (Boxe Mugello, Élite) vs Rimanti Filippo (Pug.Lucchese, Élite)