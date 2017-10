​Venditore abusivo di bevande: sequestrate lattine e bottiglie

Continuano gli interventi di contrasto all’abusivismo commerciale della Polizia Municipale

Questa mattina gli agenti del Reparto Sicurezza Urbana sono entrati in azione in diverse piazze e vie del centro storico: dal Ponte Vecchio a piazza San Lorenzo passando dagli Uffizi e da piazza Duomo fino ad arrivare in piazza Stazione. Complessivamente i sequestri sono stati 14 per un totale di circa 500 articoli. Tra gli oggetti confiscati poster, aste per selfie, accessori telefonia, foulard, impermeabili e ombrelli.

Nel corso dei controlli è stato fermato anche un cittadino bengalese di 45 anni mentre in Borgo dei Greci effettuava l’attività di vendita senza autorizzazione di bevande: sequestrata una settantina di pezzi tra bottiglie e lattine.