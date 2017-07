Vasto incendio a Castiglione della Pescaia

Sul posto stanno operando squadre dell'organizzazione regionale antincendi e dei vigili del fuoco

Un nuovo e vasto incendio è scoppiato a Castiglione della Pescaia nel grossetano. Due le aree coinvolte: in località arcangeli e in via monte Bianco.

Il corpo dei Vigili del fuoco avvisa che sono in azione squadre di Grosseto e Livorno e Siena e sono stati richiesti aiuti ai mezzi operanti anche nel pisano.



Un elicottero regionale è già intervenuto e altri due stanno arrivando sul posto. E' stato chiesto l'intervento di un Canadair alla protezione civile nazionale.