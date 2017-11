​Variante sr 429, il cronoprogramma: pronta entro il 2019

Sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, dei sindaci di Empoli, Castelfiorentino, Gambassi Terme, San Miniato e dei rappresentanti della Città Metropolitana di Firenze e della Provincia di Pisa

Cinque cantieri aperti per realizzare il lotto V della variante alla sr429 e un ulteriore progetto esecutivo, quello per il lotto IV, che sarà pronto entro l'anno.

Il sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, dei sindaci di Empoli, Castelfiorentino, Gambassi Terme, San Miniato e dei rappresentanti della Città Metropolitana di Firenze e della Provincia di Pisa ha evidenziato che i lavori per la nuova infrastruttura procedono secondo i tempi previsti, così come la gara per l'affidamento dei lavori per il V lotto (da Brusciana a Dogana). Aggiudicati definitivamente i lavori per la realizzazione della rotatoria di Dogana, di raccordo con il IV lotto (che da Dogana va fino alla sp Volterrana, in località Casenuove, nel comune di Gambassi Terme).

Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori e la messa in esercizio di quest'opera tanto attesa dal territorio per la fine del 2019. La gestione del Commissario regionale Alessandro Annunziati, iniziata a settembre 2014, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 per seguire le fasi amministrative successive alla messa in esercizio.

Lavori recentemente conclusi

Si è giunti all'apertura del VI lotto, sono stati avviati l'appalto dei lavori di completamento del V lotto e il progetto esecutivo per il completamento del IV lotto; sono stati realizzati o sono in corso d'opera tutti gli interventi necessari per eseguire i collaudi delle opere che erano rimaste incompiute; sono stati inoltre avviati interventi per la risoluzione di problematiche locali che, diversamente, avrebbero potuto ritardare i lavori sui vari lotti. In particolare, sul V lotto, sono state già realizzate le rampe dei cavalcavia CV1 e CV3, che consentiranno di togliere dalla variante alla sr429 le interferenze con la viabilità minore nel tratto tra le Quattro strade e Dogana, nel comune di Castelfiorentino. è stato concluso anche il lavoro di spostamento (con demolizione e ricostruzione) dell'argine della cassa di espansione di Madonna della Tosse, che in questo modo non soltanto è ritornata ai suoi standard di efficienza prima dell'inizio della stagione autunnale, ma è stata migliorata - di concerto con l'ufficio del Genio Civile di Firenze - perchè si è introdotto un nuovo scolo a clapet nel terzo modulo della cassa di espansione, ottimizzando lo scolo delle acque meteoriche con l'obiettivo di prevenire gli allagamenti che in passato hanno interessato l'abitato di Madonna della Tosse. Sempre a Madonna della Tosse, sarà realizzato anche un impianto di sollevamento, ad ulteriore garanzia contro gli allagamenti. Il progetto esecutivo è già pronto ed entro l'anno sarà avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.



Lavori in corso

Realizzazione della rampe del cavalcavia CV2; due casse di espansione sul Rio Casino e Rio Grassellino a cavallo del V e VI lotto. Sebbene non ancora completata, la cassa del Rio Casino ha già mostrato la sua efficacia in occasione dei primi scrosci di pioggia nel mese di settembre. La cassa di espansione in derivazione sul Rio Grassellino è stata realizzata solo in parte, ma i lavori sono ad un punto tale che le probabili piogge delle prossime settimane potranno provocare solo brevi soste nell'esecuzione del lavoro; rampe del cavalcaferrovia CF1, un'opera particolarmente complessa, anche per la vicinanza con la linea ferroviaria Empoli-Poggibonsi costantemente in funzione. Grazie alla collaborazione con RFI i lavori saranno condotti in modo da non interferire, se non di notte e con adeguato preavviso, con la linea ferroviaria; completamento e realizzazione della complanare della via Bisarna presso l'abitato di Molin Nuovo. Anche quest'opera si sviluppa in parte lungo la linea ferroviaria la collaborazione con RFI consentirà di svolgere il lavoro senza interferenze con il servizio ferroviario. Una volta conclusi tutti i lavori nei pressi della linea ferroviaria, saranno soppressi altri due passaggi a livello, così come già avvenuto per quello già soppresso tra Molin Nuovo e via Bisarna. Questo consentirà un ulteriore miglioramento del servizio. Inoltre è da sottolineare che dal momento dell'apertura del VI lotto della variante alla sr 429, sono drasticamente diminuiti gli incidenti al passaggio a livello della frazione di Brusciana.

I prossimi passi per il completamento e la messa in esercizio della variante alla sr 429 riguarderanno:

il completamento del lotto V: 18 imprese hanno presentato domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione di opere dall'importo complessivo di 12,5 milioni, completamente finanziate con fondi regionali, che dovranno essere concluse entro l'anno. la progettazione esecutiva del lotto IV, necessaria per dare continuità ai lavori, una volta terminato il lotto V. Il IV lotto, dall'importo complessivo di 15,7 milioni, è stato finanziato con 15 milioni statali (provenienti dal Patto per Firenze e destinate dalla Città Metropolitana) e 700 mila euro di risorse regionali. Il progetto riguarda il rilevato stradale, l'illuminazione di 3 gallerie e la realizzazione del ponte sul Rio Petroso. Infine si dovrà procedere al collaudo, alla restituzione dei terreni non più necessari alla realizzazione dell'opera, agli interventi di sistema zione ambientale e paesaggistica (es. la posa delle piante, che era stata rimandata per motivi climatici) e alla sistemazione della segnaletica. Sarà inoltre ripristinata, su richiesta della Città Metropolitana, la fermata bus extra-urbana di Brusciana, che era stata soppressa con l'apertura dei lavori del VI lotto.