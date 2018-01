​Variante di Valico in A1: esercitazione per test su incidenti

Domani notte esercitazione per testare i sistemi di emergenza in caso di incidente in galleria

Nella notte del 18 gennaio, all’interno della galleria di Base, sulla careggiata in direzione sud della Variante di Valico dell’Autostrada A1, si terrà l’esercitazione “Newton” per collaudare il sistema di gestione dell’emergenza alle gallerie. In particolare verranno testati la rapidità di comunicazione, la gestione dei soccorsi, le tempistiche di intervento e il coordinamento interforze.

Alle operazioni, che si svolgeranno con il coordinamento delle Prefetture di Firenze e di Bologna, prenderanno parte Autostrade per l’Italia-Direzione IV Tronco, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario 118, Protezione Civile e volontari della Croce Rossa Italiana.