​Varchi sulla FiPiLi: cambia la progettazione, ecco dove saranno

Si è resa necessaria una progettazione diversa da quella prevista per misure standard. Ecco i punti in cui sono collocati

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze aveva previsto entro la fine di marzo il completamento dei lavori per la realizzazione di 47 varchi mobili in tutta la tratta della FiPiLi.

Tutti i varchi erano stati predisposti per l'installazione, ma per alcuni è stato necessario predisporre una progettazione definitiva diversa da quella prevista, per cui di 47 ad oggi ne sono stati installati 38.



Rimangono dunque da installare ancora 9 varchi mobili, per i quali o la lunghezza del varco da chiudere ha una misura diversa da quella standard;

oppure è da collocare su un cavalcavia o, ancora, in un tratto con new jersey "nani".



Si è resa necessaria, pertanto, una progettazione ad hoc delle transizioni (ovvero dei collegamenti speciali fra la barriera in metallo e il new jersey in cemento), costituite da elementi in acciaio appositamente progettati e costruiti su misura.

Per questo motivo la realizzazione dei restanti 9 varchi mobili è prevista entro luglio 2017, nei seguenti punti della FiPiLi:



Km 5+920 (su impalcato);

Km 16+600 (new jersey estruso);

Km 18+450 (new jersey estruso);

Km 20+250 (new jersey estruso);

Km 39+900;

Km 46+600 (galleria);

Km 75+700 Pisa;

Km 74+800 (2 dispositivi).



Oltre ai nove varchi mabili, vi sono altri 11 varchi da chiudere in maniera fissa (non mobile) con l'utilizzo di new jersey in cemento. La loro realizzazione, a motivo delle risorse necessarie, sarà programmata dopo l'affidamento del Global Service, una volta espletata la relativa gara, nell'ambito del prossimo contratto tra la fine del 2017 e il 2018.



Per questi 11 varchi fissi le chilometriche di riferimento sono:



km 21+400;

km 29+730;

km 43+650;

km 47+200;

km 50+650;

km 61+650;

km 75+900;

km 76+150;

km 76+250;

km 76+800;

km 59+850 (Pisa).