Var Group inaugura l’HPE Innovation Lab a Napoli

Il nuovo Innovation Lab permetterà a tutte le aziende di toccare con mano come l’innovazione può sostenerle, sperimentando da vicino le proposte Var Group e HPE

É stato inaugurato, nei giorni scorsi, l’HPE Innovation Lab Var Group nella sede di Napoli. Il nuovo Innovation Lab permetterà a tutte le aziende di toccare con mano come l’innovazione può sostenerle, sperimentando da vicino le proposte Var Group e HPE. Una collaborazione strategica che ha permesso di fare un importante investimento sul territorio campano, portando vicino agli imprenditori locali le più evolute soluzioni tecnologiche presenti sul mercato.

Molte volte si parla di trasformazione digitale senza sottolineare quanto è importante che ciascuna impresa la cali sulle proprie esigenze e sulla propria realtà. Tutto ciò è impossibile senza testare in che modo il nuovo approccio si configuri nel contesto peculiare di ogni azienda.

Il nuovo HPE Innovation Lab Var Group è uno spazio dove realizzare concretamente questa opportunità e dove gli imprenditori possono sperimentare come le proprie soluzioni siano potenziate dalle tecnologie HPE più all’avanguardia. Si tratta di un demo lab spinto che permette di avvicinarsi a temi importanti come Security, Iperconvergenza, Hybrid Cloud, Mobility, Industria 4.0, Big Data, supportati da ricerca in loco e da consulenti esperti Var Group e HPE.

Francesca Moriani AD Var Group dichiara: “Essere partner per l'innovazione significa impegnarsi costantemente nel creare le condizioni necessarie per permettere alle imprese di cogliere la sfida della Digital Transformation. La realizzazione dell'Innovation Lab in sinergia con HPE va in questa direzione e ci permette di essere più vicini a tutte quelle realtà che vogliono innovare ma che spesso non hanno le risorse e le competenze necessarie per farlo”

Paolo Delgrosso Indirect, SMB and Service Provider Sales Director EG HPE: “Gli Innovaton Lab rappresentano la volontà di Hewlett Packard Enterprise di dimostrare la qualità delle soluzioni, che con partner a valore come Var Group siamo in grado di offrire alle aziende del territorio per mantenerle competitive sul mercato”.

“Questa iniziativa è strategica per gli imprenditori campani- dichiara Nicola Daniele Direttore Commerciale di VarEnginfo – Saper portare con prossimità tutta l’innovazione più spinta e la consulenza necessaria a sostenerne la competitività rappresenta un valore inestimabile per il nostro tessuto imprenditoriale. Inoltre la collaborazione con HPE permette di rispettare mantenendo il sistema informativo delle aziende stesse, senza dover necessariamente creare tutto ex novo”.

Sara Lazzeretti