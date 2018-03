Vaccinazioni obbligatorie: sul sito web dell'Azienda l'elenco dei pediatri di famiglia

Toccafondi, “Fatto un buon lavoro per la salute di tutti, dati in Toscana incoraggianti. I partiti dicano chiaramente come vogliono proseguire". Attivisti Novax all'attacco dei profili Facebook antibufale

Firenze– Nella corsa per mettersi in regola con l’obbligo delle vaccinazioni, l’Azienda dà una mano alle famiglie e mette a disposizione sul proprio sito web i nomi dei pediatri di famiglia dai quali, in base all’accordo siglato a febbraio tra i professionisti e la Asl Toscana Centro, è possibile farsi vaccinare. In vista delle scadenze di legge, l’Azienda offre uno strumento che facilita la conoscenza di chi sono i pediatri di famiglia che hanno aderito all’accordo e che, quindi, devono eseguire i vaccini obbligatori per gli assistiti presso il proprio ambulatorio. Il percorso per visionare l’elenco dei pediatri è dalla Home Page del sito della Asl Toscana Centro. Dal box centrale “Come fare per” si clicca su Vaccinarsi. Da qui si apre la pagina con le informazioni sulle vaccinazioni e, al termine del testo informativo, è reperibile l’elenco dei pediatri aderenti. Dei 201 pediatri dell’Azienda sanitaria (102 nell’area fiorentina, 34 nell’area pratese, 36 in quella pistoiese e 29 nell’empolese), i professionisti che hanno aderito all’accordo sono 122. Si tratta di 66 professionisti nel territorio della ex Usl 10 di Firenze (65%), 19 nell’ex Usl 4 di Prato (56%), 9 nell’ex Usl 3 di Pistoia (25%) e 28 nell’ex Usl 11 di Empoli (97%). Le famiglie potranno portare i figli presso l’ambulatorio del proprio pediatria che rientri nell’elenco di questi 122 aderenti all’accordo. Ai 3.345 bambini degli asili nido e delle scuole d’infanzia che ad oggi sono potenzialmente esclusi perché non in regola con gli adempimenti vaccinali, sono da aggiungere 697 bambini che pur risultando non in regola, non sono potenzialmente esclusi in quanto i genitori hanno richiesto o effettuato una prenotazione. I bambini frequentanti i servizi educativi di infanzia comunicati alla Ausl Toscana Centro, sono 51.073. Di questi il 6,5% risultano non in regola con gli adempimenti vaccinali. Dal momento che le scuole trasmetteranno comunicazione ai genitori, le famiglie avranno 10 giorni di tempo per chiarire la situazione consegnando alle scuole la documentazione necessaria.

“Alla luce dei dati riportati dalla regione Toscana sull’obbligatorietà dei vaccini possiamo dire che è stato fatto un buon lavoro per la salute di tutti, adesso i partiti dicano chiaramente come vogliono proseguire. Il tema dei vaccini obbligatori ha visto posizioni ambigue in campagna elettorale adesso che la campagna elettorale è finita è bene dire come si vuole proseguire iniziando da chi ha vinto. Dal 7 giugno 2017 al 28 febbraio 2018 in Toscana sono stati 38.296 i bambini e ragazzi (0-16 anni) che si sono messi in regola con le vaccinazioni obbligatorie: di questi, 19.493 nella fascia di età 0-6. In Toscana risultano, al 28 febbraio 2018, 13.434 i bambini ovvero circa il 6% del totale, nella fascia di età 0-6 anni, che ancora non sono vaccinati, le famiglie di questi ultimi hanno ancora la possibilità di fornire la documentazione dell’avvenuta vaccinazione prima che i ragazzi siano sospesi dal servizio. Mi auguro che chi ancora non ha vaccinato i propri figli lo faccia quanto prima senza seguire apprendisti stregoni”. Questo quanto dichiarato dall’Onorevole Gabriele Toccafondi commentando i dati forniti dalla regione Toscana in merito al numero delle vaccinazione effettuate al mese di Febbraio del 2018. “La legge Lorenzin sui vaccini - prosegue Toccafondi - si è resa necessaria proprio per difendere i nostri figli e per permettergli di frequentare le scuole in sicurezza perché oramai stavano ricomparendo malattie contagiose che consideravamo debellate. L'Organizzazione mondiale della sanità purtroppo ha certificato che l'Italia è scesa sotto la soglia del 90%, cioè quel limite di sicurezza che permette a una malattia contagiosa di non espandersi fra tutta la popolazione. Nel 2017 solo per il morbillo si sono registrati circa 5mila casi e si sono resi necessari oltre 2 mila ricoveri, senza dimenticare i quattro decessi avvenuti per la malattia stessa. Dato che il 95% dei casi era non vaccinato tutto questo sarebbe stato evitabile con semplice ricorso alla vaccinazione, per altro fornita gratuitamente dallo Stato. Questo Governo ha fatto bene a rendere obbligatoria la vaccinazione, adesso vigileremo che chi arriverà al Governo abbia le idee chiare e non confuse”.

Aldo Piombino, curatore del blog Scienzeedintorni segnala a Nove da Firenze una cosa spiacevole: "Ignoti novax stanno facendo una cosa assurda: aprono profili fake con il nome di alcuni esponenti del campo della divulgazione antibufale sui vaccini. E’ successo a diverse persone e io sono fra questi. Il punto è che finché non rubano foto, non commettono reati. Però il loro scopo è far dire cose novax a questi profili".

“Col consueto senso della misura Enrico Rossi giocò parte della campagna elettorale 2015 promettendo l’eradicazione dell’epatite C in Toscana. Un obiettivo importante e condivisibile, ma complesso da raggiungere secondo il percorso dato, come segnalammo appena eletti. Rossi però andò dritto: tradusse il tutto in una delibera, poi reagì al fallimento del suo piano dichiarando due esposti a Procura di Firenze e AGCM dei quali non ha mai comunicato l’esito, e fece sparire il tema dall’agenda pur evitando di revocarla. A distanza di due anni e mezzo il tempo, purtroppo, ci ha dato ragione e un dato lo rivela su tutti: al 31 agosto 2017 la ASL Toscana Centro aveva trattato solo il 44% dei casi più gravi, quindi 1663 pazienti su 3822 programmati, altro che cure gratis per tutti i 26.224 pazienti regionali afflitti dall’HCV” così Andrea Quartini, consigliere regionale M5S, in un post sul sito web del gruppo di presentazione della sua interrogazione sull’argomento. “Ma l’inversione a U della giunta non si è limitata a mantenere la situazione pre-annuncio elettorale di Rossi, è andata oltre in un modo del quale chiediamo risposta pubblica” prosegue il consigliere regionale M5s. “L’11 ottobre scorso infatti i rappresentanti delle sei aziende toscane (le tre macro Asl e le tre universitarie) sono stati riuniti in un vertice regionale dal quale è partito il richiamo all’«appropriatezza» delle cure anti epatite C. Tradotto: ai medici è stato ordinato di limitare le prescrizioni di farmaci perché i conti non tornavano” precisa Quartini che aggiunge “Poi, sei giorni dopo, dalla Regione è partita una mail indirizzata ai 22 reparti coinvolti nelle cure dove si che fino al 31 dicembre per il capitolo di spesa legato alle terapie HCV era disponibile solo un milione e mezzo di euro con cui (a un costo di 7.500 euro a terapia) dovevano essere curati solo 177 pazienti. L’indicazione dettagliava anche i numeri limite, reparto per reparto, divisi in tre scaglioni, con appena 25 casi «incidenti», ovvero 25 terapie da assegnare senza programmazione a casi di urgenza assoluta”. “A questo punto vogliamo sapere perché il trattamento dei pazienti affetti da HCV sia stato “limitato” in maniera drastica, nonostante la disponibilità di farmaci più moderni ed avanzati di quelli identificati nel 2015. E perché il programma stabilito nel 2015, che prevedeva l’eradicazione dell’epatite C, non sia stato completato né attuato in maniera coerente alle proprie premesse e cosa abbia in mente la giunta per raggiungere quell’obiettivo per il quale i cittadini toscani hanno rieletto Enrico Rossi alla presidenza della Regione” sottolinea il consigliere regionale M5S in commissione sanità. “Sappiamo benissimo che i cittadini affetti da epatite C, e i loro familiari, attendono che le promesse della politica si traducano concretamente sin dal 2012, quando il Decreto Balduzzi indicava l’indirizzo di garantire a tutti i farmaci innovativi per questa patologia. Proprio per questo insistiamo nel richiamare chi governa la Regione a chiudere l’era degli annunci senza seguito e iniziare a pensare che ogni promessa elettorale è debito” conclude Andrea Quartini.