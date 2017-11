Unuci obiettivo solidarietà e cultura

La locale sezione Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia è attiva in campo solidale e culturale. Soddisfazione espressa dal presidente Cirneco

UNUCI - SEZIONE FIRENZE — Unuci per la solidarietà. Unuci per la cultura. E’ sempre attivo il sodalizio fiorentino che, grazie all’opera di coordinamento del presidente Generale Calogero Cirneco, riesce nell’intento di stare vicino ai più deboli non dimenticando l’importanza di attività utili ad approfondire argomenti storici di interesse comune.

E’ così che, recentemente, grazie all’impegno del nucleo di Pistoia, l’Unuci ha raccolto, ed in parte acquistato, materiali, sportivi e scolastici, da destinare alla popolazione libanese. Il tutto grazie alla collaborazione di Misericordia di Pistoia e del 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo” unità dell’Esercito Italiano.

Ma non finisce qui. In ambito culturale, prosegue l’iniziativa “Storia miliare e dintorni” che vede l’organizzazione di incontri che, per l’anno in corso, sono finalizzati ad approfondire il tema “La decolonizzazione – Crisi e soluzioni”. Presso la nuova sede sociale della Associazione Nazionale Alpini , gruppo di Firenze (ospitata all'interno del circolo unificato di presidio dell'Istituto geografico Militare) studiosi di rango, tra cui Michele Petrolo, Carlo Enrico Paiaroni, Pier Paolo Ramoino e Antonino Zarcone, si sono già alternati per dibattere su tematiche legate al filo conduttore centrale. Questo pomeriggio sarà il turno del professor Ugo Barlozzetti che proporrà un’analisi su “Il Belgio e la decolonizzazione”. Il prossimo mercoledì spazio all’ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte che tratterà “La lotta contro la pirateria somala”.

Parole di soddisfazione sono state espresse dal Generale Cirneco: “siamo contenti perché, con queste iniziative, riusciamo a raggiungere obiettivi importanti: da una parte aiutare ragazzi meno fortunati dei nostri e dall’altra poter diffondere contenuti culturali che, attraverso la comprensione del passato, ci aiutano a interpretare meglio il presente”.