Università: statistica sotto le stelle

Martedì 27 sfida in notturna a colpi di dati per avvicinare i giovani alla scienza dei fenomeni collettivi

Una sfida lunga una notte. Obiettivo: analizzare un set di dati e presentare una soluzione al problema proposto. Cento concorrenti in tutto. Squadre da un minimo di due a un massimo di cinque componenti, formate da statistici: studenti, dottorandi, giovani ricercatori. Nessun consulente o collaboratore esterno, ma la possibilità di navigare in Internet e consultare libri e dispense. Ogni team deve portarsi l’hardware (laptop, tablet…) e può utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione o software (meglio se open source). In palio 1.000 euro e altri premi in strumenti e formazione.

Tutto questo è “Stats Under the Stars 3” (SuS3 in breve), una vera e propria gara, una sorta di hackathon pensato per avvicinare i giovani alla statistica. L’iniziativa – giunta alla terza edizione dopo aver fatto tappa a Padova nel 2015 e a Salerno nel 2016 – si svolge quest’anno a Firenze nella magnifica cornice della Biblioteca delle Oblate (Via dell’Oriuolo, 24 Firenze), concessa dal Comune di Firenze. Organizzazione a cura del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” (DiSIA) dell’Università di Firenze, con il supporto della sezione Giovani della Società Italiana di Statistica (y-SIS) e dell’Università di Padova.

Si inizia alle ore 19 di martedì 27 giugno, si termina la mattina di mercoledì 28 alle 7. Alle 20.30, sempre del 28 giugno, premiazione presso Palazzo Nonfinito (via del Proconsolo, 12 Firenze). La commissione di esperti valuterà gli elaborati su criteri quantitativi (come la capacità di previsione) e qualitativi (miglior presentazione, miglior idea creativa…).

“La competizione – spiega Alessandra Petrucci, direttrice del DiSIA - si presenta come una grande occasione di incontro e confronto fra giovani studenti e studiosi provenienti da tutta Italia e sottolinea l’utilità della statistica come strumento chiave per le decisioni: una corretta analisi dei dati permette di comprendere i vecchi e nuovi problemi che il mondo reale ci pone”.

Stats Under the Stars è un evento satellite del Convegno 2017 della Società Italiana di Statistica, dal titolo “Statistics and Data Science: new challenges, new generations” che si svolge presso l’Ateneo dal 28 al 30 giugno (polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, via delle Pandette, 9) e mette in evidenza il ruolo cruciale della statistica nella "scienza dei dati".