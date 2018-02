​Università di Firenze, orientamento: al Morgagni la FIRST® LEGO® League 

Duecento ragazzi impegnati nel round fiorentino del campionato di scienza e robotica

Una giornata per misurarsi con le sfide della tecnologia e della scienza, attraverso attività di gioco e di formazione, ma anche un’occasione per proiettarsi verso il futuro all'Università.



Ci saranno i tecnici e gli ingegneri di domani tra i duecento giovanissimi, di età dai 9 ai 16 anni, attesi alla selezione interregionale della FIRST® LEGO® League, organizzato dalla Scuola di Ingegneria e i dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), Ingegneria dell’Informazione (DINFO) e Ingegneria Industriale (DIEF) dell'Università di Firenze in collaborazione con il servizio di orientamento in ingresso dell’Ateneo.



L’appuntamento è sabato 17 febbraio al plesso didattico Morgagni (Viale Morgagni, 44 – ore 8). Unifi succede nell’organizzazione del round centro nord della manifestazione all’Istituto Tecnico Tecnologico Fedi Fermi di Pistoia.

La FIRST® LEGO® League è un campionato di scienza e l’Open Day della Scuola di Ingegneria si rivolge agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado. Per loro l’appuntamento è martedì 20 febbraio sempre al Centro Didattico Morgagni (Viale Morgagni, 40/44, Firenze – ore 15-18.30).