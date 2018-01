​Università, aspiranti medici: simulazione gratuita del test di accesso

Cento quesiti, 60 minuti per rispondere: nuovo appuntamento con i docenti di Logical Education, associazione attiva nella diffusione della cultura della logica tra i giovani

Aspiranti camici bianchi a confronto con il più temuto degli appuntamenti, il test di accesso alla facoltà di Medicina: sabato 20 gennaio alle ore 15.30 in via Gino Capponi 25 si terrà la simulazione gratuita della prova di ammissione, in tutto e per tutto simile a quella rilasciata dal MIUR lo scorso anno. L’ingresso è gratuito su prenotazione a info@logicaleducation.it – tel. 328 3623773. A organizzare l’iniziativa, aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori e universitari, Logical Education, associazione attiva nella diffusione della cultura della logica tra i giovani, attraverso corsi nelle scuole, incontri e seminari. La logica, infatti, pesa moltissimo sul test di accesso alle facoltà a numero chiuso: sul totale dei quesiti della prova per Medicina quelli di logica rappresentano circa un terzo, mentre il resto delle domande sono attinenti a materie scientifiche e matematica.

La simulazione sarà in tutto e per tutto simile a quella ufficiale: 100 minuti per rispondere a 60 quesiti. Un modo per misurare il proprio livello di preparazione e fare i conti con un’altra grande incognita in grado di incidere molto sul risultato: l’ansia dovuta alla scarsa familiarità con la logica e con le tempistiche dettate dal test. A fornire tutte le indicazioni necessarie alle aspiranti matricole saranno gli esperti di Logical Education, tra cui alcuni ricercatori universitari di logica e materie scientifiche (biologia, chimica, fisica e matematica).