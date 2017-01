Unicoop Firenze: più vendite, più risparmio e sostegno alla Toscana

"Il posizionamento prezzi di Unicoop Firenze, mediamente più basso dell’8% della media della grande distribuzione italiana"

Unicoop Firenze archivia il 2016 con vendite pari 2,373 miliardi di Euro, con un incremento superiore all’1% e una crescita del numero dei clienti rispetto all’anno precedente. Un risultato realizzato a fronte di una diminuzione dei prezzi rispetto al 2015 mentre a livello nazionale l’Istat rileva su base annua una crescita del 0,2%.

"La crescita ulteriore delle quote di mercato, nonostante il forte sviluppo della rete di vendita della concorrenza, conferma la forte fiducia dei soci e dei cittadini nei confronti della cooperativa ed è legata ad un mix di fattori vincenti: primo fra tutti il posizionamento prezzi di Unicoop Firenze, mediamente più basso dell’8% della media della grande distribuzione italiana, che ha generato un risparmio delle famiglie pari a 200 milioni di euro annui.

Inoltre a convincere soci e clienti è stato anche il forte impegno sui prodotti locali: sul totale delle vendite di Unicoop Firenze i prodotti toscani hanno avuto un’incidenza quasi doppia rispetto al resto della distribuzione presente in regione, con un importante effetto promozionale sui prodotti toscani e unaricaduta positiva su tutta la filiera agricola regionale".

Un capitolo importante è rappresentato dagli investimenti, nel triennio 2014/1016 sono stati di circa 200 milioni di euro (76 milioni solo nel 2016).

"Nel 2016 questi investimenti hanno consentito un importante rinnovamento per la rete di vendita di Unicoop Firenze: numerosi punti vendita sono stati ristrutturati (Arezzo, Cimabue Firenze, Fucecchio, Lamporecchio, Le Piagge Firenze, Montelupo, Poggibonsi, Rignano, Sovigliana, Vicchio) e altri inaugurati in sostituzione di vecchie strutture (Lucca San Filippo, Prato Via Valentini, Madonnone Firenze, Vingone).

I risultati dell’anno appena concluso danno prova che, anche in una situazione di mercato “maturo” come quello toscano, Unicoop Firenze ha realizzato più obiettivi: salvaguardare il potere di acquisto dei propri soci e delle famiglie, calmierare il mercato e sostenere il tessuto produttivo e l’occupazione della regione".

Nell’area di Firenze e limitrofo Unicoop Firenze ha registrato un incremento delle vendite del 1,3%. Nel triennio 2014-2016 il valore degli interventi nella provincia di Firenze è di 74,9 milioni di Euro.